مقتل 14 مدنيًا وإصابة 20 آخرين فى تفجيرين بولاية باميان أفغانستان

كتب أحمد عرفة

قال مسؤولون محليون اليوم الثلاثاء إن تفجيرا مزدوجا وقع في إقليم باميان بوسط أفغانستان وتسبب في مقتل 14 وإصابة 45 آخرين في الوقت الذي تعهد فيه المجتمع الدولي بمساعدة أفغانستان في اجتماع في جنيف.

وقال زبرداست صفاي، قائد الشرطة في الإقليم، إن المواد الناسفة كانت مخبأة على جانب طريق في سوق رئيسية بمدينة باميان وتسببت في مقتل 12 مدنيا واثنين من أفراد شرطة المرور وإصابة 45 شخصا آخرين.

وفى وقت سابق أكدت وزارة الداخلية الأفغانية، سقوط قتلى وجرحى بتفجير في ولاية باميان وسط أفغانستان، وفقا لمصادر إعلامية .

وفى وقت سابق أعرب وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف عن قلق بلاده إزاء التدهور المستمر للأوضاع فى أفغانستان، مشيرا إلى أن مسلحي تنظيم داعش الإرهابى يتركزون فى شمال البلاد من أجل التوسع فى آسيا الوسطى، داعيا الأطراف الأفغانية للتفاوض من أجل إنهاء الحرب واستعادة السلام في البلاد.

وقال لافروف - خلال كلمة له عبر الفيديو أمام مؤتمر جنيف الدولي حول أفغانستان، اليوم الثلاثاء، إن "استمرار تدهور الأوضاع في مجال الأمن يثير قلقنا، وعلى وجه الخصوص في شمال أفغانستان، حيث يتركز مسلحو تنظيم داعش فى محاولة لإنشاء جسر للتوسع في آسيا الوسطى، فضلاً عن ارتفاع مستوى إنتاج المخدرات في البلاد، مما يوفر الدعم المالي للإرهابيين المحليين والدوليين".