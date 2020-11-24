مطورة لقاح أكسفورد تكشف كيف ساعدها وجود أبنائها فى تطوير لقاح كورونا

كتبت إيناس البنا

شكلت البروفيسور سارة جيلبرت جزءًا من نواة العلماء الذين يعملون على لقاح جامعة أكسفورد لمدة 8 أشهر بعد وقت قليل من تفشى فيروس كورونا فى العالم، والتى أثبتت فاعليتها بنسبة 90%.

وكشفت الأستاذة الرئيسية وراء لقاح أكسفورد الناجح لفيروس كورونا كيف ساعدها وجود ثلاثة توائم على النجاح، حيث قالت الأستاذة سارة جيلبرت إن إنجاب ثلاثة أطفال فى وقت واحد قبل 21 عامًا، منحها التدريب غير المعتاد الذى احتاجته لاحقًا لتطوير ضربة اللقاح التى قد تغير قواعد اللعبة.



مطورة لقاح أكسفورد

ووفقا لتقرير جريدة "Mirror" البريطانية أوضحت مطورة لقاح جامعة أكسفورد، أنها فجأة اضطرت إلى تربية العديد من الأطفال حديثى الولادة ما جعلهم يركزون عليها بالكامل، وقالت: "قطعت أى شىء غير ضرورى فى حياتى من أجلهم".

وقالت البروفيسور جيلبرت لصحيفة ديلي تلجراف: "عندما يكون لديك 3 توائم، فكل حياتك موجهة إليهم فليس لديك، عندما كانوا أصغر سناً، أوقفت أى شىء لم يكن ضروريًا، وكان الأمر نفسه تمامًا هذا العام أثناء العمل من خلال الوباء".

وتم العثور على اللقاح نتيجة شراكة بين جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا بنسبة تصل إلى 90% فى الوقاية من فيروس كورونا.

ويقول من يقفون وراءها إن اللقاح فعال فى منع معظم الناس من الإصابة بفيروس كورونا والإصابة بمرض خطير، مع بعض المؤشرات على أنه يمكن أيضًا منع الأشخاص من نقل الفيروس للآخرين.



مطورة لفاح أكسفورد

ومن المحتمل أن يتم طرحه فى المملكة المتحدة اعتبارًا من ديسمبر، مع الجزء الأكبر من التطعيم فى العام الجديد، وعندما أصدرت الصين الشفرة الجينية للقاح فى 10 يناير، كان الفريق فى معهد جينر بالجامعة قد بدأ بالفعل فى تطوير العلاج.

مع خبرة واسعة فى أبحاث اللقاحات كانوا يعملون فى ذلك الوقت على علاج لنوع جديد من الإنفلونزا باستخدام فيروس يسبب نزلات البرد فى الشمبانزى.

وشكلت البروفيسور جيلبرت جوهر الفريق، جنبًا إلى جنب مع مدير مجموعة لقاحات أكسفورد البروفيسور أندرو بولارد ومدير جينر البروفيسور أدريان هيل، ولمدة 8 أشهر، لم يتواجد الثلاثى أبدًا فى غرفة واحدة معًا لتجنب انتقال الفيروس إلى بعضهم البعض وإبطاء عملهم.

تم تصنيع الجرعات التجريبية الأولى فى أوائل فبراير وبحلول أواخر أبريل بدأوا المرحلة الأولى من الاختبار البشرى مع 1000 متطوع.



مطورة لقاح أكسفورد

وبفضل التمويل الجماعى والإعلان عن 65.5 مليون جنيه إسترلينى من الحكومة فى مايو، تمكن الفريق من مواصلة العمل، بعد أن وقع صفقة مع شركة الأدوية البريطانية AstraZeneca فى أبريل لتزويد أكثر من ثلاثة مليارات جرعة فى جميع أنحاء العالم.