مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 فى حادث تصادم بطريق السلام بالسويس.. بالأسماء والصور

فريق المحافظات

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين في حادث تصادم ثلاث سيارات بطريق السويس – القاهرة أمام مدينة السلام بمحافظة السويس، وجاري علاج ونقل المصابين إلى مستشفي السويس العام، وذلك بعد انتقال القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة حالة المصابين والاطمئنان عليهم.

وأعلن مصدر أسماء المتوفين في حادث السلام بالسويس على النحو الآتي:

الحسن ماجد حسن 19 سنة

عمر خالد مصيلحي 22 سنة

احمد محمد يحيي 21 سنة

محمد خميس لبيب 23 سنة

كما نشرت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، صور من موقع الحادث وكذلك صور المتوفين فى الحادث.

المتوفين



حادث تصادم بطريق السلام بالسويس (1)



حادث تصادم بطريق السلام بالسويس (2)



حادث تصادم بطريق السلام بالسويس (3)



حادث تصادم بطريق السلام بالسويس (4)



حادث تصادم بطريق السلام بالسويس (5)



حادث تصادم بطريق السلام بالسويس (6)



حادث تصادم بطريق السلام بالسويس (7)



حادث تصادم بطريق السلام بالسويس (8)



حادث تصادم بطريق السلام بالسويس (9)



حادث تصادم بطريق السلام بالسويس (10)