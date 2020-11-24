مصرع نجار مسلح على يد 3 أشقاء لخلافات مالية بينهم في قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

لقى نجار مسلح مصرعه على يد 3 أشقاء يعملون معه في نفس المجال في مشاجرة بسبب الخلافات المالية بقليوب، حيث تعدوا عليه بالأسلحة البيضاء في الشارع، وتركوه غارقا في دمائه جثة هامدة وسط ذهول المارة والمواطنين، وفروا هاربين.

تم نقل الجثة للمستشفي، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتحفظ على الجثة وانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، وسرعة ضبط المتهمين، فيما تكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط المتهمين ال3.

تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من أجهزة الأمن بقليوب بنشوب مشاجرة بين 4 شباب بمنطقة بحرى السكة الحديد بمحيط موقف قرية حلابة ووجود جثة.

أخطر اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي وانتقل العميد خالد محمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الجثة لنجار مسلح وأنه تشاجر مع 3 أشقاء يعملون بنفس مهنته بسبب خلافات مالية بينهم فتعدوا عليه بالأسلحة البيضاء حتي سقط صريعا وسط الشارع وفروا هاربين.

تشكل فريق بحث جنائي لملاحقة المتهمين وضبطهم وجري التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفي قليوب وتولت النيابة التحقيق