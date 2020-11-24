اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 04:20 م
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مصرع عامل أثناء حفر خطوط مياه شرب فى منطقة الخارجة القديمة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 03:35 م
مصرع عامل أثناء حفر خطوط مياه شرب فى منطقة الخارجة القديمة جثة - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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لقى شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، خلال تنفيذ مشروع حفر خطوط مياه بمركز الخارجة فى محافظة الوادى الجديد، حيث تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام.

 

تبين وفاة حسام محمد جاد أحمد، 24 عامًا، مقيم مركز "جرجا" بمحافظة سوهاج، إثر سقوط ناتج حفر من خط مواسير مياه بمنطقة عين الشيخ بمركز الخارجة.

 

جرى نقل الجثة لمستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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