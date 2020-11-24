مسيرة لمؤيدى بايدن احتجاجا على رفض ترامب تسليم السلطة

وكالات

نظم عدد من مؤيدى الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن مسيرة للإعراب عن تأييدهم لنتائج الانتخابات الأمريكية، ومطالبين إدارة ترامب بتسليم السلطة للرئيس الجديد.

وحمل المتظاهرون لافتات يحثون فيها مسئولة الخدمات العامة بإدارة ترامب إميلى ميرفى بالقيام بدورها عبر اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تسليم السلطة للرئيس الجديد.

كانت ميرفى قد رفضت القيام بأى إجراءات من شأنها تسليم السلطة لبايدن وفريقه، انتظارا لكلمة القضاء النهائية فى ضوء القضايا التى رفعها الرئيس دونالد ترامب للتشكيك فى نزاهة الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى وقت سابق من هذا الشهر.



أمريكيون يحملون لافتة مكتوب عليها احترموا نتائج التصويت



دعوات لتسليم السلطة لبايدن



فتاة مؤيدة لبايدن