اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 09:54 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مساعد وزيرة الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا بعد انتهاء التجارب المرحلية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 08:30 م
مساعد وزيرة الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا بعد انتهاء التجارب المرحلية الدكتورة نهى عاصم، مساعد وزيرة الصحة للأبحاث الدوائية
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة نهى عاصم، مساعد وزيرة الصحة للأبحاث الدوائية، إن العالم كله لا زال في مرحلة التجارب فيما يخص لقاح كورونا ولم يتم التوصل لنتائج نهائية حتى الآن.
 
وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن النتائج الحالية للقاحات مرحلية ويتم منح التراخيص لبعضها للاستخدام المحدود.
 
وأوضحت الدكتورة نهى عاصم، مساعد وزيرة الصحة للأبحاث الدوائية، أن الأرقام المعلنة عن فعالية اللقاحات لا تعطي الطمأنينة بنسب 100% لأن النتائج قد ترتفع أو تقل .
 
وأكدت أن مصر تعمل على إعداد على مكان لإنتاج اللقاح الصيني لمصر والدول الأخرى وذلك بعد انتهاء التحليل الإحصائي للنتائج المرحلية وفي حال كانت نسبة الطمأنينة مناسبة.
 
وأضافت الدكتورة نهى عاصم، مساعد وزيرة الصحة للأبحاث الدوائية، أن الفئات التي تمثل أولوية في الحصول على اللقاح هي الأكثر عرضة للمرض والمشاكل الصحية مثل أصحاب الأمراض المزمنة.

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

كورونا نيوز

اخبار كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة الصحة تؤكد استعداد الدولة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:50 م

إنجازات السيسى فى قطاع الصحة.. فحص وعلاج 62 مليون مصرى والقضاء على فيروس سي (فيديو)

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 04:02 م

الصحة العراقية تسجل 2292 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 03:55 م

الصحة: مناظرة حالة سيدة داء الفيل من اسشاريين بالجراحة والباطنة والأوعية الدموية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 03:12 م

الصحة السعودية تسجل 252 إصابة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 02:58 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة