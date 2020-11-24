مسئولة بالتعليم تشرح تفاصيل المشروع القومى للياقة البدنية لطلاب المدارس.. فيديو

كتب محمود طه حسين

قالت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مشروع رفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس يأتى فى إطار الاهتمام برفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس، موضحة أنه لا يمكن أن يكون طالب حاصل على أعلى الدرجات ومتفوق علميا ولياقته الصحية أو البدنية غير صحيحة.





وأضافت الدكتورة إيمان حسن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة أعدت بشكل جيد للمشروع القومى لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس، موضحة أن المشروع راع عدم تجمع الطلاب أو حدوث اختلاط بين الطلاب نظرا لظروف انتشار وباء كورونا، موضحة أن الطالب يستطيع أن يمارس الألعاب التي تمكنه من رفع لياقته في منزله وليس شرطا أن يكون مع زملائه أو فى النادى، مشيرة إلى أن المشروع قائم على 4 مراحل ويبدأ التنفيذ من أول ديسمبر حتى نهاية مارس 2021.



وأشارت رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أن المرحلة الأولى للمشروع عبارة عن 15 يوما وهى مرحلة الأون لاين يسمح للطلاب بالتقدم على الموقع الذى تم تخصيصه والتسجيل سيكون بأسبقية التسجيل بين الطلاب ويستوعب 100 ألف طالب وطالبة، مشيرة إلى أن كل طلاب المدارس من الابتدائية حتى الثانوية عام وفنى مستهدفين فى هذا المشروع وسوف يقوموا بتنفيذه.



وأشارت إلى أن هدف المشروع أن يمارس الطالب الرياضة بصفة عامة وليس التنافس بينه وبين زملائه، بجانب تنمية الصفات البدنية للطالب واكتساب المهارات الحركية الأساسية، واكتساب القوام الجيد والقضاء على السمنة، واستثمار وقت الفراغ فى نشاط هادف وبناء يخدم الطالب والمجتمع، والممارسة الذاتية والتى تعمل على تكوين الشخصية المتكاملة للطالب، ورفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب فى جميع المراحل التعليمية، واكتساب المعارف والمعلومات الرياضية، وتوضيح علاقة اللياقة البدنية بالمجالات المختلفة.