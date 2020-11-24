اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 07:27 م
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مزارع يقتل زوجته خلال مشاجرة بسبب خلافات أسرية فى البحيرة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:08 م
مزارع يقتل زوجته خلال مشاجرة بسبب خلافات أسرية فى البحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت قرية الكوم الأخضر، التابعة لمركز حوش عيسى بالبحيرة، حادثا مأسويا، حيث أقدم مزارع على قتل زوجته بسبب الخلافات الأسرية. كان اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من مركز شرطة حوش عيسى. وبالفحص تبين وصول"م أ.إ" 45 سنة ربة منزل إلى مستشفى حوش عيسى جثة هامدة .
 
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، قيام زوج المجنى عليها ويدعى "ر ح.ق" مزارع، بالتعدى على زوجته بالضرب خلال مشاجرة بينهما بسبب الخلافات الدائمة وعدم قيامه بواجبته الزوجية. وتم نقل جثة المتوفية لمشرحة مستشفى حوش عيسى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتم ضبط الزوج الذى اعترف بارتكابه الجريمة الشنعاء انتقاما من زوجته لخلافه الشديد معها.
 

 


البحيرة

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