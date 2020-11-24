مزارع يقتل زوجته خلال مشاجرة بسبب خلافات أسرية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت قرية الكوم الأخضر، التابعة لمركز حوش عيسى بالبحيرة، حادثا مأسويا، حيث أقدم مزارع على قتل زوجته بسبب الخلافات الأسرية. كان اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من مركز شرطة حوش عيسى. وبالفحص تبين وصول"م أ.إ" 45 سنة ربة منزل إلى مستشفى حوش عيسى جثة هامدة .