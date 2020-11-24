مركز شباب شهداء الروضة لإحياء الذكرى الثالثة لحادث مسجد القرية

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح فى قرية الروضة بشمال سيناء قبل نحو شهر مركز شباب شهداء الروضة، أحدث هدية تقدمها الدولة لأهالى القرية لإحياء الذكرى، وتحل اليوم 24 نوفمبر الذكرى الثالثة لحادث مسجد الروضة، التى راح ضحيتها أكثر من 300 من المصلين وأسفر عن 150 مصابا أثناء أداء صلاة الجمعة، بعد أن أطلق عليهم مجموعة من الإرهابيين النار بدم بارد ولاحقوا كل من حاول الفرار بحثا عن النجاة .

وقال كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن المركز أقيم بكامل التجهيزات ليحل بديلا عن مبنى قديم متهالك، وأضاف أنه تقرر تسميته باسم الشهداء ليخلد ذكراهم، وتم افتتاحه رسميا فى احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر ويضم صالات وملاعب ومكاتب إدارية بتكلفة بلغت 15 مليون جنيها.

وقال موسى شميط، مدير المركز، إنه يخدم كل الشباب أبناء القرية وتنفذ بداخله كافة الفعاليات بانتظام، إضافة لوجود ملاعب مجهزة لممارسة كافة الألعاب.

وعبّر عددا من شباب قرية الروضة عن أملهم أن يستجيب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لمطلبهم بسرعة توفير أجهزة حاسب آلى، وشاشات عرض بأجهزتها، ومضاعفة أعداد الكتب فى مكتبة المركز، وأن تخصص لهم أعداد أكبر فى الرحلات الخاصة بالشباب ورحلات خاصة بهم دوريا لزيارة المعالم السياحية فى مختلف أنحاء الجمهورية.