"مركز خدمة مواطنى الأقصر" دورة خدمة التصالح لا تتعدى دقائق "صور"

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد المراكز التكنولوجية بمدن محافظة الأقصر المختلفة، طفرة كبيرة فى خدمات المواطنين بصورة تليق بهم وبالدعم الإلكترونى من الحكومة لأبناء محافظات مصر المختلفة، ويتم داخلها تقديم أفضل الخدمات للتيسير على المواطنين الملتزمين بالتقدم بطلبات ودفع جدية التصالح بمخالفات البناء وباقى الخدمات الحكومية بمجالس المدن والمراكز التكنولوجية المختلفة، وتم خلال الشهرين الماضيين فتح بوابة خدمات جديدة للمواطنين بقلب مدينة الأقصر، وهو المركز التكنولوجى لخدمات المواطنين بمدينة الأقصر، والذين تم افتتاح مؤخراً فى ضوء توجيهات محافظ الأقصر، والتى تعمل حالياً بنظام الفترتين بصورة أسبوعية بناء على التعليمات من المحافظ بعمل المراكز التكنولوجية للمحافظة طوال أيام الأسبوع ولفترتين صبادحية ومسائية، وتكثيف أعمال لجنة البت فى الطلبات والمتابعة المستمرة للتعديات على أراضى الدولة وإزالتها من المهد.

ورصد "اليوم السابع" تفاصيل تقديم تلك الخدمات الحكومية للمواطنين داخل المركز التكنولوجى بالأقصر، حيث تقول المهندسة سلوى فهيم مدير المركز التكنولوجى بالأقصر، أن المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس مدينة الأقصر تم إنشاؤه ضمن بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بقيادة الدكتورة هالة السعيد، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، والعميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، حيث تم بدء التدريب على العمل بالمركز التكنولوجية للموظفين المخصصين للمركز منذ شهر أغسطس الماضى.

وأضافت المهندسة سلوى فهيم فى لقاء خاص لـ"اليوم السابع"، على أنه تم التشغيل الفعلى للمركز التكنولوجى بمدينة الأقصر فى 27 سبتمبر الماضى، حيث أن المركز من أهدافه تشغيل شباب اليوم الواحد وتيسيير وتسهيل الإجراءات على المواطنين والقضاء على الفساد الإدارى، ومن خلال المركز يتم تقديم عدة خدمات لأهالى مدينة الأقصر على رأسها حالياً طلبات التصالح بمخالفات البناء والتى تتم بكل سهولة ويسر ووقت قياسى لخدمة المتصالح وتسهيل الأمور عليه، وكذلك طلبات الإفادة وطلبات توصيل المرافق وتجديد رخص الإشغالات ورخص الإعلانات.

وقالت المهندسة سلوى فهيم مدير المركز التكنولوجى بالأقصر، إنه من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تم بالمركز التكنولوجى إطلاق بوابة خدمات المحليات الإلكترونية، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية لتحقيق الشفافية والنزاهة، ومواكبة التطور التكنولوجى، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقاً لأهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث أنه تم بالمركز إطلاق خدمات المحليات "أون لاين" عبر شبكة المعلومات الدولية من خلال بوابة خدمات المحليات، والتى تتيح للمواطن الحصول على 42 خدمة، وذلك بعد إنشاء حساب على البوابة، ومن أبرز الخدمات المتاحة ( طلب صلاحية موقع - وتجديد تراخيص البناء - طلبات الحصول على المرافق العامة - تغيير نوع النشاط - الحصول على رخص الإشغال - الحصول على صورة طبق الأصل من الرخصة - سداد أقساط الإيجار - خدمات الإعلانات - طلب تصالح عن حجز اداري) وغيرها من الخدمات الأخرى، كما سيتمكن المواطن من متابعة جميع الطلبات المقدمة من البوابة أو التى تم تقديمها من خلال المراكز التكنولوجية لمعرفة موقفها حتى الانتهاء، وكذلك الاستعلام عن المستندات والرسوم واجراءات الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الالكترونى " فوري" والمنتشرة بكافة أنحاء المحافظة، حيث تستقبل بوابة خدمات المحليات جميع الطلبات من المواطنين.

وعن دورة خدمة المواطنين خلال تلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء بالمركز التكنولوجى بالأقصر، قالت المهندسة سلوى فهيم، أنه يصل المواطن ويتقدم بالطلب الخاص به فى شباك الاستعلامات ويفحص بمعرفة أحمد عبد الفتاح مسئول بالمركز، وعقب ذلك يقوم الموظفين بوضعه على النظام – السيستم – وذلك فى خلال 3 دقائق حتى يصدر له أمر دفع من أحد موظفى المركز ويتوجه للخزينة لدفع الرسوم المقررة وبعدها يحصل على أصل نموذج 3 الخاص بطلبات التصالح بمخالفات البناء، وبعدها يقوم المتصالح بالتوقيع على صورة من النموذج وتركه بالمركز التكنولوجى وينتهى بذلك عمل التصالح فى وقت قياسي.

فيما يقول العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه تم بدء التشغيل التجريبيى للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين فى 8 سبتمبر الماضى والافتتاح رسمياً فى 27 سبتمبر الماضى، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، موضحاً أن المركز يضم 10 أجهزة حاسب آلى، لتسهيل الحصول على التراخيص والمرافق والمحلات التجارية، وغيرها، ويعمل على الربط الإلكترونى بين كافة الإدارات ذات الصلة بالخدمة التى يرغب فيها المواطن، ضمن نظام الشباك الواحد، لفصل مُقدم الخدمة عن متلقيها، وتحسين أسلوب الرقابة ورفع كفاءة أداء العاملين، وذلك بهدف تقديم كافة الخدمات ذات الصلة من مكان واحد للتيسير على المواطنين، وذلك من خلال نظام الدور الرقمى على غرار البنوك تيسيراً على المواطنين وللقضاء على نظام الطوابير التقليدية.

وأكد رئيس مدينة الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أن الهدف من إنشاء المركز التكنولوجى هو دعم متخذ القرار بمعلومات آنية ودقيقة، والفصل بين مُقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد، والحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة الأنشطة وسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات، مشيرا إلى أنه جارى تنفيذ أول ملف داخل المركز الجديد طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بخصوص المضى قدمًا فى ملف التصالح فى مخالفات البناء وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات تيسيرا للمواطنين، مشيراً إلى أن المركز يضم 10 أجهزة حاسب آلى، لتسهيل الحصول على التراخيص والمرافق والمحلات التجارية، وغيرها، ويعمل على الربط الإلكترونى بين كافة الإدارات ذات الصلة بالخدمة التى يرغب فيها المواطن، ضمن نظام الشباك الواحد، لفصل مُقدم الخدمة عن متلقيها، وتحسين أسلوب الرقابة ورفع كفاءة أداء العاملين، وذلك بهدف تقديم كافة الخدمات ذات الصلة من مكان واحد للتيسير على المواطنين، وذلك من خلال نظام الدور الرقمى على غرار البنوك تيسيراً على المواطنين وللقضاء على نظام الطوابير التقليدية.

وأضاف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أن الهدف من إنشاء المركز التكنولوجى هو دعم متخذ القرار بمعلومات آنية ودقيقة، والفصل بين مُقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد، والحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة الأنشطة وسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات، مشيرا إلى أنه جارى تنفيذ أول ملف داخل المركز الجديد طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بخصوص المضى قدمًا فى ملف التصالح فى مخالفات البناء وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات تيسيرا للمواطنين.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، أنه فى إطار حرص محافظة الأقصر على التسهيل على المواطنين للتقدم للتصالح فى مخالفات البناء، تتوجه محافظة الأقصر بالشكر والتقدير للمواطنين على حسن تعاونهم والإقبال المتزايد بمختلف المدن والوحدات القروية لتقديم طلبات التصالح، حيث أن توجيهات رئيس الجمهورية، والقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار بالنسبة للقرى والنجوع والعزب لتصبح 50 جنيها للمتر السكنى، يشمل العزب والنجوع التابعة للقرى داخل المراكز، وأن بعض المناطق التى تحمل مسمى نجع داخل مدينة الاقصر لا تعامل نفس المعاملة، حيث أن تلك النجوع تتبع المدينة طبقا للتخطيط العمرانى، وتخضع لقرار محافظ الأقصر بتخفيض سعر المتر فى مدن المحافظة بنسبة 50% من أصل مبلغ التصالح بالقرار رقم 35 لسنة 2020.

كما قرر محافظ الأقصر تخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر السكنى داخل المدن للشوارع عرض 8 متر فأقل ليكون سعر المتر 150 جنيها بحد أقصى، وذلك بدلاً من الأسعار المعلنة سابقاً، مع مراعاة بأن الذين تقدموا للتصالح يتم التسوية لهم على ضوء هذا السعر بالنسبة لمن ينطبق عليهم.



