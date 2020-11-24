مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى: لقاح كورونا جاهز للتوزيع منتصف ديسمبر

كتب أحمد عرفة

قال مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، إن لقاح فيروس كورونا اهز للتوزيع في الأسبوع الثاني من ديسمبر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تسجيل 169 ألفا و190 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 12 مليونا و420 ألفا و868 حالة.

وأوضحت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد ارتفعت إلى 257 ألفا و701 حالة، وذلك عقب تسجيل 889 حالة وفاة جديدة أمس الاثنين.