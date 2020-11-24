اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 04:03 م
خالد صلاح
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مدير إيرباص يتوقع عدم عودة القطاع لمستويات ما قبل الأزمة حتى 2025

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 03:36 م
مدير إيرباص يتوقع عدم عودة القطاع لمستويات ما قبل الأزمة حتى 2025 طائرة ايرباص - صورة أرشيفية
رويترز

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قال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص اليوم الثلاثاء إن صناعة الطيران قد لا تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى العام 2025.

وأبلغ جيوم فوري مؤتمرا لقطاع الطيران عبر الإنترنت أن أوروبا متأخرة في اعتماد نهاج موحد تجاه فتح الحدود وفحص المسافرين.

وحذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي في وقت سابق اليوم من أن شركات الطيران بصدد خسارة إجمالية قدرها 157 مليار دولار في العامين الحالي والقادم، مجريا خفضا جديدا على توقعاته للقطاع في ظل تأثر الأسواق الرئيسية بموجة ثانية من إصابات فيروس كورونا والإغلاقات الرامية إلى احتواء الجائحة.

 


شركة إيرباص

أوروبا

شركات الطيران

فيروس كورونا

ايرباص

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