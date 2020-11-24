وتابعت "أن السفينة الروسية (الأدميرال فينوجرادوف)، وهي سفينة كبيرة مضادة للغواصات تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسى، كانت تراقب المدمرة الأمريكية عن كثب وحذرت المدمرة الأمريكية عبر قناة الاتصال الدولية من عدم جواز مثل هذه الأعمال وإمكانية اللجوء لمناورة الاصطدام لإجبارها على الخروج من المياه الإقليمية".

وأوضحت الوزارة أنه بعد التحذير وتغيير مسار السفينة "الأدميرال فينوجرادوف"، غادرت المدمرة جون ماكين على الفور متوجهة إلى المياه المحايدة.