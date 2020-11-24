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محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع اليوم

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 03:00 ص
محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع اليوم سعاد الخولى
كتب أحمد حسنى

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تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، اليوم الثلاثاء، محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه.

وكان المحاميان ناصر زكريا، ومصطفى شحاتة طلبا، وكلاء عن الدكتور محمد حمودة المحامى الأصيل، خلال الجلسات السابقة انتداب لجنة محاسبية مغايرة لفحص جميع الاعتراضات، التى لم يتم فحصها من قبل اللجنة السابقة والتى أثبتت أن المتهمة حصلت لنفسها على مبلغ 835 ألف جنيه عجزت عن إثبات مصدر تحصلها عليه.

وتعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد جمال الخولى، وأمانة سر شريف محمد ووائل عبد المقصود.

وكان جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، أحال سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية، لتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه.


سعاد الخولى

محاكمة سعاد الخولى

الكسب غير المشروع

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

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