اليوم السابع
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محافظ مطروح يوجه بالاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة وفقا لتوقعات الأرصاد

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 02:57 م
محافظ مطروح يوجه بالاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة وفقا لتوقعات الأرصاد جانب من الاجتماع
مطروح - حسن مشالي

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وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالإستعداد المسبق لمواجهة الأمطار الغزيرة وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية ليومى الأربعاء والخميس، والاستفادة من تجربة التعامل مع صرف مياه الأمطار الأسبوع قبل الماضى، وتفادى كافة السلبيات، موجهاً بتوزيع الأدوار على الجهات المعنية وفق خطة عمل محددة زمنياً للعمل بكل موقع ، ووضع جميع المعدات على أهبة الاستعداد ومعالجة كافة نقاط الضعف بالسدود ومراجعة مخرات السيول والتواجد المسبق بأماكن تجمعات الأمطار المتوقعة على أرض الواقع .
 
وشدد محافظ مطروح على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتطهير المستمر لشنايش صرف المطر وتسليكها مع التجربة العملية للتأكد منها ، وتجهيز جميع سيارات الكسح خاصة سيارة ضخ مياه  السيول. 
 
 كما وجه بسرعة تطهير الوديان وإزالة كافة الحشائش المعيقة لمسار المياه ومتابعة كافة الوديان وتطهيرالأودية والسدود، خاصة بمنطقة الخروبة ووادى الرمل وإسماعيل، وأم لشطان بالتنسيق بين إدارة الموارد المائية والرى وجهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى ومركز التنمية المستدامة  ومركز ومدينة مرسى مطروح باستخدام المعدات اللازمة مع تحديد كافة  المطالب والاحتياجات لسرعة توفيرها، والتنبيه على الأهالي فى تلك الوديان بعدم البناء  خاصة فى مجرى السيل  حرصا على سلامتهم .
 
كما شدد محافظ مطروح على سرعة مراجعة وصيانة كافة الاعمدة والمرور الدورى والتحرك المسبق لأعمال الصيانة مع التعامل الفورى مع أى شكاوى وحلها  فى حينها حفاظا على سلامة المواطنين.
 
 

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