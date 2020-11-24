اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ مطروح: نوة الأمطار الأخيرة لم تحدث منذ 30 عامًا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:25 م
محافظ مطروح: نوة الأمطار الأخيرة لم تحدث منذ 30 عامًا اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، إن النوة الأخيرة للأمطار لم تحدث فى مطروح منذ 30 عاما، كاشفا بقوله: "حتى كبار السن أكدوا أنها لم تحدث فعلا منذ ثلاثين عاما فى محافظة مطروح".

 

أضاف المحافظ، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، أن الأمطار الغزيرة التى شهدتها المحافظة تسببت فى هدم عدد من المنازل وذلك بسبب السيول الشديدة، مشيرا إلى استعداد المحافظة فى مواجهة الموجة المقبلة للأمطار الغزيرة، والتى حذرت منها الأرصاد قبل ساعات.

 

وأوضح محافظ مطروح، أن بفضل الأجهزة التنفيذية تم السيطرة على الموقف فى الموجة الأخيرة للأمطار الغزيرة، وتم إعادة الأمور كما كانت فى المحافظة، مؤكدا تعطيل المدارس والمعاهد والجامعات غدا بالمحافظة خوفا على حياة الأبناء والأهالى من المخاطر، بجانب منح السيارات والأجهزة فرصة للسيطرة على الوضع فى الشارع لشفط مياه الأمطار المحتملة، أما الطرق السريعة فهى مفتوح وغلقها طبقا للموقف.


محافظ مطروح

الامطار

نوة الامطار

الارصاد

الطقس السئ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القابضة للمياه ترفع درجة الاستعدادات القصوى بالمحافظات لمواجهة الأمطار

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 09:52 م

محافظ كفر الشيخ يكشف لـ"90 دقيقة" استعدادات مواجهة موجة الأمطار الغزيرة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 09:07 م

صور.. رفع تجمعات الأمطار من أمام اللجان الانتخابية فى الإسكندرية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 08:48 م

فيديو.. بدء موجة الطقس السيئ وأمطار غزيرة بالإسكندرية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:56 م

هطول أمطار غزيرة في محافظة الإسكندرية.. صور

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:53 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة