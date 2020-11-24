محافظ مطروح: نوة الأمطار الأخيرة لم تحدث منذ 30 عامًا

إبراهيم حسان

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، إن النوة الأخيرة للأمطار لم تحدث فى مطروح منذ 30 عاما، كاشفا بقوله: "حتى كبار السن أكدوا أنها لم تحدث فعلا منذ ثلاثين عاما فى محافظة مطروح".

أضاف المحافظ، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، أن الأمطار الغزيرة التى شهدتها المحافظة تسببت فى هدم عدد من المنازل وذلك بسبب السيول الشديدة، مشيرا إلى استعداد المحافظة فى مواجهة الموجة المقبلة للأمطار الغزيرة، والتى حذرت منها الأرصاد قبل ساعات.

وأوضح محافظ مطروح، أن بفضل الأجهزة التنفيذية تم السيطرة على الموقف فى الموجة الأخيرة للأمطار الغزيرة، وتم إعادة الأمور كما كانت فى المحافظة، مؤكدا تعطيل المدارس والمعاهد والجامعات غدا بالمحافظة خوفا على حياة الأبناء والأهالى من المخاطر، بجانب منح السيارات والأجهزة فرصة للسيطرة على الوضع فى الشارع لشفط مياه الأمطار المحتملة، أما الطرق السريعة فهى مفتوح وغلقها طبقا للموقف.