محافظ كفر الشيخ: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الوضع الصحى بالمحافظة

كفر الشيخ - محمد سليمان

عقد مجلس جامعة كفرالشيخ اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، بحضور اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر لمحافظ كفرالشيخ على جهوده الملموسة في أرجاء المحافظة من مراكز ومدن وقري متمنياً التوفيق لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة، كما وجه رئيس الجامعة الشكر للمحافظ لدعمه للجامعة متمنيا له التوفيق والسداد.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، أن مصر استطاعت تحقيق أفضل نمو اقتصادى بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية مقارنة بدول العالم رغم جائحة كورونا، مؤكدا أن مصر حققت نشاطا اقتصاديا غير مسبوق خلال السنوات الماضية نتيجة المشروعات القومية العملاقة التى تم تنفيذها والتي تستهدف الأجيال القادمة .

وصادق مجلس جامعة كفرالشيخ على محضر اجتماع مجلس الجامعة السابق ومحضر اجتماع مجلس العمداء ومحضر اجتماع لجنة المختبرات والأجهزة العلمية ومحضر اجتماع لجنة المنشآت الجامعية.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخَ، أن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي المحافظة من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات لدعم وتنمية المحافظة .

وأعرب محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، عن سعادته بلقاء قمم الجامعة في مختلف التخصصات، مؤكداً أن نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء إيجابية والتي تمثلت في اعتماد إضافي لمستشفى الطوارئ ومركز الأورام .

وأكد المحافظ، أنه تم توفير الاعتمادات لدعم المنشآت الصحية، وطالب برفع درجات التوعية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقال إنه تم تخصيص أراضي لبناء الإسكان الاجتماعى، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة مستعدة لاستقبال موسم الأمطار.

كما أشاد محافظ كفر الشيخ بالقطاع الطبي في الجامعة، مؤكداً وضع حلول عاجلة لإنهاء مشكلة إسكان الشباب وسيتم البدء في حلها فوراً بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي المقرر البناء عليها، وأن المحافظة بصدد إنهاء مشكلة الإسكان الاجتماعي في مدينة كفر الشيخ وسيتم إعلان الاشتراطات البنائية الجديدة قريباً بالتعاون مع الجامعة.

كما تحدث محافظ كفر الشيخ عن تطوير العشوائيات بالتعاون مع الجامعة، موجها الشكر للجامعة على دورها في المشاركة المجتمعية وخصوصاً القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجا.

وأشاد بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا في الجامعة منذ بداية أزمة فيروس كورونا، مؤكدا انحسار حدة الحالات من مصابين ووفيات، مشيراً إلى أنه بسبب الالتزام بالإجراءات الصحية ودعا إلى تكثيف حملات التوعية لحين اكتشاف مصل للعلاج.

وأعلن نور الدين، عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الوضع الصحي، مؤكدا قدرة المحافظة على اجتياز تلك الموجة باتباع الإجراءات الاحترازية كما تم زيادة أعداد أجهزة التنفس الصناعى.