محافظ شمال سيناء يؤكد دور جامعة العريش فى تنمية المحافظة

شمال سيناء - محمد حسين

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن جامعة العريش تلعب دورًا كبيرًا فى التنمية المجتمعية. وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان مساء اليوم أن المحافظ قال إن جامعة العريش شريك أساسى فى عمليات التنمية على أرض سيناء، وأن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر أى جهد فى توفير أية احتياجات لجامعة العريش، لأن ذلك يصب فى مصلحة أبناء المحافظة، وأنه يجب التكاتف بين الجميع للنهوض بشمال سيناء علاوة على اهتمام جميع مؤسسات الدولة بمحاور التنمية المختلفة فى محافظة شمال سيناء، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وطالب المحافظ كليات جامعة العريش، خاصة كلية العلوم الزراعية، بإنشاء مركز علمى بوسط سيناء والاستفادة من 275 ألف فدانا صالحة للزراعة إلى جانب قيام باقى كليات الجامعة بدورها فى خدمة وتنمية المجتمع .

وأضاف المحافظ، خلال حضوره مجلس جامعة العريش برئاسة الدكتور سعيد لافى رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات أن من أهم محاور التنمية بشمال سيناء التنمية الزراعية والمجتمعية .

وأشار المحافظ إلى أن التنمية المجتمعية هى إحدى الركائز الأساسية للتنمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، معلنًا عن تطوير 3 طرق وشوارع رئيسية فى مدينة العريش، وهى: "شارعا الفاتح والجيش وصولا إلى شارع أسيوط، والطريق الدائرى الجديد بحيث تصبح هناك 3 حارات فى كل اتجاه" .

كما أشار المحافظ إلى إنشاء وحدات إسكان اجتماعى للمواطنين فى حيى السبيل والعبور بالعريش إلى جانب احلال وتجديد شبكة المياه المتهالكة بالعريش بتكلفة 886 مليون جنيه، وإنشاء 5 محطات لتحلية المياه توفر 25 ألف متر مكعب من المياه فى اليوم، علاوة على ما يتم توفيره من محطة مياه القنطرة بواقع 50 ألف متر مكعب فى اليوم، وأنه جار إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر فى أفريقيا والشرق الأوسط غرب العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب فى اليوم فى المرحلة الأولى تزداد إلى 300 ألف متر مكعب فى اليوم فى المرحلتين الثانية والثالثة.

وأكد المحافظ السعى لجعل سيناء سلة الغذاء فى مصر بزيادة رقعة الأراضى الزراعية وتحقيق التنمية كهدف استراتيجى والبدء بالمشروع القومى لتنمية سيناء عام 1994 وتوصيل مياه النيل الى سيناء عبر ترعة السلام التى تضيف مساحة 400 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية منها 125 ألف فدان بالمحافظات المجاورة و275 ألف فدان داخل شمال سيناء، كما يتم الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التى تضيف مساحة 600 ألف فدان جديدة إلى زمام الأراضى الزراعية بالمحافظة، وأنه سيتم البدء فورا فى تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدان يجرى إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة .

كما تم إنشاء التجمعات التنموية بإجمالى 18 تجمعا تنمويا، منها 11 تجمعا فى شمال سيناء و7 تجمعات فى جنوب سيناء، وأن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية حيث يضم: أراض زراعية مجهزة، منازل مزودة بالمرافق وبها المسجد والمدرسة ونقطة الإسعاف والساحة الرياضية والمرافق الخدمية المتنوعة، إلى جانب الأنشطة والمشروعات الإنتاجية، حيث يتم توزيعها على البدو من أبناء وسط سيناء فيحصل كل مواطن على منزل وقطعة أرض مساحتها 5 أفدنة .

وأعلن أن الهيئة العامة للتنمية الزراعية طرحت أراضى ترعة السلام للبيع لزراعتها على مياه ترعة السلام التى تصل إلى منطقة السر والقوارير بوسط سيناء .

وأرسل المحافظ برقية باسمه وباسم مجلس جامعة العريش إلى رئيس الجمهورية لشكره على المشروعات التى يتم تنفيذها فى محافظة شمال سيناء فى مختلف القطاعات، خاصة محاور الطرق الجديدة فى العريش .

وبدوره أكد الدكتور سعيد لافى رئيس جامعة العريش ضرورة استعادة الشراكة بين الجامعة ومحافظة شمال سيناء، موجهًا الشكر للمحافظ على الدعم المستمر والمساندة الدائمة للجامعة وتلبية احتياجاتها ومطالبها .

وأشار إلى سلامة الجامعة وانتظام العملية التعليمية بها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واتباع كافة الإجراءات من أجل سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين .

وأعلن أن الوضع آمن بالجامعة بالنسبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وكافة رواد الجامعة، حيث يتواجد رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بها، وأن هناك متابعة مستمرة لكافة كليات ومنشآت الجامعة لانتظام عملية الدراسة وفقا لنظام التعليم الهجين المتبع بسبب ظروف كورونا مع متابعة اتخاذ الاجراءات الاحترازية وتطبيق التعليمات على الجميع من ارتداء الكمامات ومراعة التباعد الاجتماعى، وأن رجال الأمن والعاملين المختصين يقومون بمراعاة ذلك بكل دقة ويتم تطبيقه على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعامين وجميع الرواد، وأن هناك تعليمات مشددة وتوصيات بتطبيق ذلك على الكافة وجميع منسوبى الجامعة .

وأشار إلى قيامه شخصيًا بمتابعة تنفيذ ذلك وتطبيقه على الجميع، والمرور على جميع الكليات والمدرجات ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين لمتابعة تطبيق التعليمات واتباع الإجراءات الاحترازية، وكذا متابعة تطهير المبانى الجامعية وتعقيم المنشآت .

وأكد إصدار تعليمات مشددة للمسئولين بجميع كليات الجامعة بعدم تواجد أى مخلفات بها أو حولها حرصا على النظافة والصحة العامة، مشيرًا إلى وجود برنامج مع الصحة لتطهير وتعقيم كليات ومنشآت الجامعة دوريا لمواجهة الموجة الثانية من كورونا .