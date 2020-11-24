محافظ سوهاج يتابع سير عملية التصويت في انتخابات الإعادة لمجلس النواب باللجان

سوهاج محمود مقبول

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لليوم الثاني على التوالي جولاته الميدانية لمتابعة سير عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى والتي تٌجرى في 14 محافظة من بينها محافظة سوهاج.

وخلال الجولة تفقد المحافظ عدداً من لجان الاقتراع بمركز ومدينة أخميم، للاطمئنان على التسهيلات المُقدًمة والإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير كافة سبل الراحة والأمان وتهيئة المناخ المناسب للتيسير على الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، ومتابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية فيما يتعلق بالالتزام بالمسافات البينية بين الناخبين وارتداء الكمامات، نظرا لإجراء الانتخابات في ظروف استثنائية تستلزم إجراءات وتدابير وقائية لمنع العدوى بفيروس كورونا.

وتفقد "الفقى" لجنة مدرسة جزيرة محروس الابتدائية، ولجنتين بمقر مجلس مدينة أخميم، وثلاث لجان بمقر مجلس قروي الحواويش، لافتا إلى مواصلة عملية الاقتراع داخل اللجان الانتخابية وعددها 1081 لجنة فرعية بـ 8 دوائر انتخابية في 866 مركز انتخابي تم تجهيزها لاستقبال 3 مليون و74 ألف و205 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة .

رافق المحافظ خلال جولته ماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم.

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.



المحافظ يتفقد اللجان الفرعية بأخميم



المحافظ يتفقد اللجان الفرعية بأخميم



المحافظ يتفقد اللجان الفرعية بأخميم



المحافظ يتفقد اللجان الفرعية بأخميم



المحافظ يتفقد اللجان الفرعية بأخميم