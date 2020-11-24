محافظ بنى سويف يعلن تلقى 114 ألفاً و 134 طلب تصالح حتى اليوم

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هانى غُنيم محافظ بنى سويف أن العدد الإجمالى لطلبات التصالح قد وصل إلى 114 ألف و134 طلبا،وذلك بعد أن شهد اليوم الثلاثاء تقدم 139 مواطنا بطلبات تصالح فى مخالفات البناء، منوها عن استمرار العمل فى المراكز التكنولوجية التى تعمل طوال أيام الأسبوع،"بما فيها أيام العطلات"،لتلقى طلبات المواطنين،خاصةبعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافياً لتنتهى فى 30 نوفمبر الجارى.

كما وجه محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ فى الطلبات وفقًا للقانون.