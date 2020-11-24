محافظ الوادي الجديد: بدء تنفيذ المرحلة الأولى من طريق الخير 1 بالفرافرة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن بدء تنفيذ طريق "الخير1" لربط طريق التلاوي بسهل قروين بمركز الفرافره، مروراََ بمنطقة سهل بركة وبقري الفرافرة بطول 60 كم "المرحلة الأولى" ، وذلك للتيسير علي العاملين من أبناء القري النائية للوصول للمشروعات الإستثمارية الزراعية بالمنطقة والتي تمتد علي مساحة 105 ألف فدان.

وكانت المهندسة ميرفت إبراهيم شحاتة، وكيل وزارة النقل مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالمحافظة، أعلنت السبت الماضي ، في تصريح صحفي عن توقيع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بروتوكول تعاون لرصف وإعادة ازدواج 800 كم طرق ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة ،مشيرة إلى أن البروتوكول يتضمن رصف ورفع كفاءة وازدواج 800 كم في نطاق المحافظة، وذلك ثمرة تعاون مثمر بين اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، ووزارة النقل.

وقالت ميرفت، أن البروتوكول يتضمن رفع كفاءة وازدواج 3 طرق بالمحافظة بواقع 120 كم طريق "درب الأربعين – شرق العوينات"، وطريق " شرق العوينات – الداخلة" بطول 375 كم، وطريق " الداخلة – الفرافرة" بطول 300 كم، وجرى بالفعل الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لهذه الطرق تمهيدًا لتنفيذها خلال الفترة القليلة المقبلة لتنتهي هذه المشروعات خلال العامين المقبلين ضمن البروتوكول الذي وقعه وزير النقل مع الهيئة الهندسية.

وأضافت ميرفت، أن وزارة النقل، تنفذ حاليًا شبكة طرق داخل المحافظة تتضمن رصف ورفع كفاءة وازدواج، بهدف تنفيذ شبكة طرق على أعلى مستوى حيث جاري حاليا رصف ورفع كفاءة طريق يربط بين توشكى في أسوان ومنطقة درب الأربعين في باريس بطول 226 كم.