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محافظ المنوفية يوقع عقد أول مدرسة دولية باستثمارات مليار و600 مليون جنيه

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 03:07 م
محافظ المنوفية يوقع عقد أول مدرسة دولية باستثمارات مليار و600 مليون جنيه توقيع عقد أول مدرسة دولية
المنوفية - محمد فتحى

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وقع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عقد أول مدرسة دولية بنظام حق الانتفاع بجملة استثمارات بلغت ما يزيد عن مليار و600 مليون جنيه طوال مدة التعاقد مع إحدى الشركات الرائدة فى مجال التعليم، مشيرا إلى أنها أول تجربة فريدة من نوعها لتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة .

وقال محافظ المنوفية أنه تم تخصيص 5200 متر أرض فضاء بنطاق حى شرق شبين الكوم لإقامة مدرسة دولية عليها وفق أحدث النظم والوسائل التعليمية تدر دخلا للمحافظة يقدر بما يزيد عن مليار و600 مليون جنيه، ويتضمن العقد تحمل الشركة كافة التكاليف المادية اللازمة للإنشاءات وتجهيزات التشغيل وبعد انقضاء فترة الانتفاع تؤول ملكية العقارات والمشروع وتجهيزاته لديوان عام المحافظة بدون مقابل، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فى عملية الطرح والمزايدة وفقا لأحكام القانون فى هذا الشأن .

يأتى هذا فى إطار اهتمام محافظ المنوفية بتحسين مناخ التعليم وتطوير العملية التعليمية والنهوض بها وتخريج كوادر قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمى والتكنولوجى وبهدف تنمية الموارد الذاتية للمحافظة وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة بما يعود بالنفع العام على مواطنيها، هذا وقد تبادل الطرفان الدروع .

 

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