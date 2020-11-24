محافظ المنوفية يقرر صرف 10 آلاف جنيه مساعدة للمواطنة عزيزة مريضة داء الفيل

المنوفية -محمد فتحى

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صرف مساعدة مالية فورية 10 آلاف جنيه للمواطنة "عزيزة " ضحية داء الفيل، وذلك نظراً لظروفها المرضية والمعيشية الصعبة، مشيراً إلى تواجد وكيل وزارة الصحة بصحبة فريق طبى لمتابعة الحالة حيث تم نقلها لمستشفى سرس الليان مؤكدا على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية.

يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة والتفاعل والتواصل الدائم مع المواطنين ، كما أصدر توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة للحالة وتقديم الرعاية الطبية الكاملة .

جدير بالذكر أن المواطنة عزيزة محمد مجدى ربة منزل وتقيم بمركز الباجور وتوفى زوجها فى حادث قطار وكان يعمل باليومية ، وحيث أنها مصابة بجلطة وداء الفيل وقد تخطى وزنها 300 كيلو مما أدى إلى تلازمها الدائم للفراش.