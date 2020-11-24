اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية يقرر صرف 10 آلاف جنيه مساعدة للمواطنة عزيزة مريضة داء الفيل

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 03:05 م
محافظ المنوفية يقرر صرف 10 آلاف جنيه مساعدة للمواطنة عزيزة مريضة داء الفيل السيدة عزيزة
المنوفية -محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صرف مساعدة مالية فورية 10 آلاف جنيه للمواطنة "عزيزة " ضحية داء الفيل، وذلك نظراً لظروفها المرضية والمعيشية الصعبة، مشيراً إلى تواجد وكيل وزارة الصحة بصحبة فريق طبى لمتابعة الحالة حيث تم نقلها لمستشفى سرس الليان مؤكدا على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية.
 
يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة والتفاعل والتواصل الدائم مع المواطنين ، كما أصدر توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة للحالة وتقديم الرعاية الطبية الكاملة .
 
جدير بالذكر أن المواطنة عزيزة محمد مجدى ربة منزل وتقيم بمركز الباجور وتوفى زوجها فى حادث قطار وكان يعمل باليومية ، وحيث أنها مصابة بجلطة وداء الفيل وقد تخطى وزنها 300 كيلو مما أدى إلى تلازمها الدائم للفراش.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجّه بعلاج "السيدة عزيزة"، ربة منزل تعانى من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلوجرام، بعد استغاثتها المنشورة فى الصفحة الأولى من عدد جريدة "الوطن"، اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسى مسؤولى وزارة الصحة والسكان بعلاج "السيدة عزيزة"، ليتمّ نقلها إلى مستشفى "سرس الليان"، لتقييم حالتها الصحية، وإجراء التدخلات العلاجية اللازمة لها، ووجه الرئيس بتقديم كامل الرعاية الاجتماعية لأسرة السيدة عزيزة، حيث تعول 3 أولاد ولا تستطيع تحمل نفقات العلاج وتعليم أبنائها.

وعزيزة ابنة مركز الباجور بالمنوفية، تبلغ من العمر 38 عامًا فقط، قضت الست سنوات الأخيرة منها تحت وطأة العلاج، ولكن الظروف المالية اضطرتها للخروج من المستشفى وعدم استكمال علاجها، ولم تقف المأساة عند هذا الحد وإنما أيضا تجلس فى بيت عائلتها برفقة 7 من أفراد الأسرة، وقد كبر جسمها وأصبحت عاجزة على أن تحمله، حتى تخطى وزنها 300 كيلو، نتيجة المرض النادر الذى أصابها.

 


عزيزة

داء الفيل

عزيزة المريضة بداء الفيل

أخبار عاجلة

الرئيس السيسى

مرض داء الفيل

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة