اليوم السابع
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محافظ المركزى الإنجليزى يحذر من تجاوز آثار بريكست تداعيات كورونا الاقتصادية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:52 ص
محافظ المركزى الإنجليزى يحذر من تجاوز آثار بريكست تداعيات كورونا الاقتصادية بوريس جونسون -رئيس وزراء بريطانيا
كتبت: نهال أبو السعود

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قال محافظ بنك إنجلترا إن الآثار الاقتصادية طويلة الأجل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة ستكون أكثر ضررا من تلك الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

قال أندرو بيلي إن الاضطراب في التجارة الدولية بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاق لن يكون في مصلحة المملكة المتحدة، وأن الاقتصاد البريطاني سيستغرق وقتًا طويلاً لضبط ظروف التجارة الجديدة، وهو ما يتناقض مع تحليل بوريس جونسون.

 

وصرح بيلي للجنة المختارة بوزارة الخزانة في مجلس العموم: "أعتقد أن التأثيرات طويلة المدى ستكون أكبر من الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا"، وأضاف: "سيكون من الأفضل عقد صفقة تجارية لا شك في ذلك".

 

Andrew Bailey, governor of the Bank of England

كما قال المستشار ريشي سوناك في نهاية هذا الأسبوع إن المملكة المتحدة "ستزدهر في أي حال". يسابق المفاوضون الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق هذا الشهر، مع نقاط شائكة بشأن قواعد الصيد.

 

يأتي توقع الحاكم بعد تحليل أجرته كلية لندن للاقتصاد والمركز البحثي في ​​المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة صدر في سبتمبر ، وحذر من أن التأثير الاقتصادي لعدم التوصل إلى اتفاق سيكون أسوأ مرتين إلى ثلاث مرات من الوباء، ووجدت الدراسة أن الفشل في التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 % على مدى عقد من الزمن مقارنة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي.

في حين أن جائحة Covid-19 تسبب في مواجهة بريطانيا لانخفاض بنسبة 20 % في الناتج المحلي الإجمالي في ربع واحد ، فمن المتوقع أن يرتد جزء كبير من الضرر عندما يمكن رفع القيود.

 

على الرغم من الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق، فإن المفاوضات تجري حاليًا عن طريق مكالمة الفيديو فقط بعد أن ثبتت إصابة أحد أعضاء فريق التفاوض في الاتحاد الأوروبي بفيروس كورونا ، مما استلزم فترة من العزلة الذاتية، ومن المتوقع أن يتحدث بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، عبر الهاتف قبل عطلة نهاية الأسبوع.

وقد غادرت بريطانيا من الناحية الفنية الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من عام 2020 لكنها ستبقى في فترة انتقالية حتى الساعة 11 مساءً في 31 ديسمبر 2020 ، عندما تغادر السوق الموحدة والاتحاد الجمركي وتتوقف عن اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي. تتفاوض المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حاليًا على اتفاقية تجارية تحكم علاقاتهما المستقبلية.

 

 


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بريكست

بريطانيا

بوريس جونسون

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