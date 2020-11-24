محافظ الفيوم يوجه بغلق 3 مقاهٍ تقدم "الشيشة" للمواطنين بالمخالفة

واصل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، جولاته الميدانية لتفقد عدد من لجان التصويت، بمركزى أبشواى ويوسف الصديق، فى اليوم الثانى لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، التى انطلقت أمس، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتذليل أى عقبات قد تواجه سير عمليات التصويت.
قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ شملت تفقد لجان مجمع معاهد سنرو الأزهري، ولجان معهد أبو جنشو الأزهرى بنين بمركز أبشواي، ولجان مدرسة يوسف كحك الإعدادية للبنات بمركز يوسف الصديق، لافتاً إلى أن المحافظ إطمأن خلال الجولة على سير العمل بلجان التصويت، وحالة النظافة العامة بالمقرات الانتخابية، كما اطمأن على مدى إلتزام الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بكل أدوات ومستلزمات الحماية الشخصية، حفاظاً على سلامة الجميع.
وكشف المتحدث الرسمي، عن أن محافظ الفيوم خلال جولته على اللجان الانتخابية، رصد 3 مقاهٍ تُقدم الشيشة للمواطنين بالمخالفة، إحداهما بجوار مستشفى أبشواى المركزي، والأخرى بطريق موقف أبشواى الجديد، والثالثة بمدخل قرية الشواشنة، ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أبشواى باتخاذ كل الإجراءات القانونية وغلق المقاهى المخالفة.
وأشار محافظ الفيوم إلى انتظام العملية الانتخابية بكافة لجان التصويت بمختلف مراكز وقرى المحافظة دون حدوث ما يعكر الصفو العام، لافتاً إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق حتى الآن أى إخطار بشأن وجود مخالفات بالعملية الانتخابية، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، فى حالة طوارئ لتذليل أى عقبات تطرأ على العملية الانتخابية، للخروج بها فى صورة حضارية مشرفة، مشدداً على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين تطبيقًا لمبدأ النزاهة والحياد الكامل.
ولفت المحافظ إلى أنه تم تزويد جميع لجان التصويت بالمطهرات وأدوات الحماية والكمامات، حفاظاً على سلامة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، والتنسيق مع قطاع الكهرباء لتلافى الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائى، كما تم تكليف مديرية الصحة برفع درجة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير سيارات إسعاف أمام مقار الانتخابات لنقل الحالات الطارئة، فضلاً عن توفير الكواشف الحرارية أمام جميع مقار التصويت، مناشدًا جميع المواطنين بالمشاركة الإيجابية فى التصويت لاختيار ممثليهم الذين يعبرون عنهم تحت قبة البرلمان.
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