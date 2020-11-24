اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الفيوم يوجه بغلق 3 مقاهٍ تقدم "الشيشة" للمواطنين بالمخالفة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 04:55 م
محافظ الفيوم يوجه بغلق 3 مقاهٍ تقدم "الشيشة" للمواطنين بالمخالفة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، جولاته الميدانية لتفقد عدد من لجان التصويت، بمركزى أبشواى ويوسف الصديق، فى اليوم الثانى لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، التى انطلقت أمس، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتذليل أى عقبات قد تواجه سير عمليات التصويت.

قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ شملت تفقد لجان مجمع معاهد سنرو الأزهري، ولجان معهد أبو جنشو الأزهرى بنين بمركز أبشواي، ولجان مدرسة يوسف كحك الإعدادية للبنات بمركز يوسف الصديق، لافتاً إلى أن المحافظ إطمأن خلال الجولة على سير العمل بلجان التصويت، وحالة النظافة العامة بالمقرات الانتخابية، كما اطمأن على مدى إلتزام الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بكل أدوات ومستلزمات الحماية الشخصية، حفاظاً على سلامة الجميع.

وكشف المتحدث الرسمي، عن أن محافظ الفيوم خلال جولته على اللجان الانتخابية، رصد 3 مقاهٍ تُقدم الشيشة للمواطنين بالمخالفة، إحداهما بجوار مستشفى أبشواى المركزي، والأخرى بطريق موقف أبشواى الجديد، والثالثة بمدخل قرية الشواشنة، ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أبشواى باتخاذ كل الإجراءات القانونية وغلق المقاهى المخالفة.

وأشار محافظ الفيوم إلى انتظام العملية الانتخابية بكافة لجان التصويت بمختلف مراكز وقرى المحافظة دون حدوث ما يعكر الصفو العام، لافتاً إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق حتى الآن أى إخطار بشأن وجود مخالفات بالعملية الانتخابية، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، فى حالة طوارئ لتذليل أى عقبات تطرأ على العملية الانتخابية، للخروج بها فى صورة حضارية مشرفة، مشدداً على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين تطبيقًا لمبدأ النزاهة والحياد الكامل.

ولفت المحافظ إلى أنه تم تزويد جميع لجان التصويت بالمطهرات وأدوات الحماية والكمامات، حفاظاً على سلامة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، والتنسيق مع قطاع الكهرباء لتلافى الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائى، كما تم تكليف مديرية الصحة برفع درجة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير سيارات إسعاف أمام مقار الانتخابات لنقل الحالات الطارئة، فضلاً عن توفير الكواشف الحرارية أمام جميع مقار التصويت، مناشدًا جميع المواطنين بالمشاركة الإيجابية فى التصويت لاختيار ممثليهم الذين يعبرون عنهم تحت قبة البرلمان.

 

 

IMG-20201124-WA0082
 

 

IMG-20201124-WA0083
 

 


انتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب 2020

لجنة انتخابات مجلس النواب

لجنة انتخابات مجلس النواب 2020

موعد انتخابات مجلس النواب

لجان انتخابات مجلس النواب

معرفة لجنة انتخابات مجلس النواب

موقع انتخابات مجلس النواب

استعلام انتخابات مجلس النواب

لجنه انتخابات مجلس النواب

موقع انتخابات مجلس النواب 2020

انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية

نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020

موعد اعادة انتخابات مجلس النواب

معرفة لجنة انتخابات مجلس النواب 2020

اعادة انتخابات مجلس النواب 2020

اعرف لجنتك

انتخابات الاعادة مجلس النواب 2020

لجنة الانتخابات

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

رقم لجنة انتخابات مجلس النواب 2020

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة