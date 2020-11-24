محافظ الفيوم يوجه بغلق 3 مقاهٍ تقدم "الشيشة" للمواطنين بالمخالفة

الفيوم رباب الجالي

واصل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، جولاته الميدانية لتفقد عدد من لجان التصويت، بمركزى أبشواى ويوسف الصديق، فى اليوم الثانى لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، التى انطلقت أمس، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتذليل أى عقبات قد تواجه سير عمليات التصويت.

قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ شملت تفقد لجان مجمع معاهد سنرو الأزهري، ولجان معهد أبو جنشو الأزهرى بنين بمركز أبشواي، ولجان مدرسة يوسف كحك الإعدادية للبنات بمركز يوسف الصديق، لافتاً إلى أن المحافظ إطمأن خلال الجولة على سير العمل بلجان التصويت، وحالة النظافة العامة بالمقرات الانتخابية، كما اطمأن على مدى إلتزام الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بكل أدوات ومستلزمات الحماية الشخصية، حفاظاً على سلامة الجميع.

وكشف المتحدث الرسمي، عن أن محافظ الفيوم خلال جولته على اللجان الانتخابية، رصد 3 مقاهٍ تُقدم الشيشة للمواطنين بالمخالفة، إحداهما بجوار مستشفى أبشواى المركزي، والأخرى بطريق موقف أبشواى الجديد، والثالثة بمدخل قرية الشواشنة، ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أبشواى باتخاذ كل الإجراءات القانونية وغلق المقاهى المخالفة.

وأشار محافظ الفيوم إلى انتظام العملية الانتخابية بكافة لجان التصويت بمختلف مراكز وقرى المحافظة دون حدوث ما يعكر الصفو العام، لافتاً إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق حتى الآن أى إخطار بشأن وجود مخالفات بالعملية الانتخابية، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، فى حالة طوارئ لتذليل أى عقبات تطرأ على العملية الانتخابية، للخروج بها فى صورة حضارية مشرفة، مشدداً على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين تطبيقًا لمبدأ النزاهة والحياد الكامل.

ولفت المحافظ إلى أنه تم تزويد جميع لجان التصويت بالمطهرات وأدوات الحماية والكمامات، حفاظاً على سلامة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، والتنسيق مع قطاع الكهرباء لتلافى الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائى، كما تم تكليف مديرية الصحة برفع درجة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير سيارات إسعاف أمام مقار الانتخابات لنقل الحالات الطارئة، فضلاً عن توفير الكواشف الحرارية أمام جميع مقار التصويت، مناشدًا جميع المواطنين بالمشاركة الإيجابية فى التصويت لاختيار ممثليهم الذين يعبرون عنهم تحت قبة البرلمان.