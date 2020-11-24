محافظ الفيوم يوجه بتجهيز موقف لسيارات الأجرة بالشواشنة ورفع مخلفات التطهير

الفيوم رباب الجالي

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مستشفى أبشواى المركزى، للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة التزام كافة العاملين بالمستشفى بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بحضور الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الجولة شملت تفقد سير العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ وغرفة الكشف بالمستشفى، وأكد المحافظ على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفى، وكذا المواطنين المترددين عليها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتابع المتحدث الرسمى، أن المحافظ خلال تفقده لمستشفى أبشواى المركزى، استمع لشرحٍ وافٍ من مدير المستشفى عن أهم الخدمات التى تقدمها المستشفى، كما استعرض مدير المستشفى قطعة الأرض المخصصة لتوسعات العيادات الخارجية تبرعًا من أحد المواطنين، ووجه المحافظ بسرعة البدء فى تنفيذ الأعمال عليها لخدمة أكبر عدد من المواطنين.

وتفقد محافظ الفيوم قطعة الأرض المزمع إنشاء موقف سيارات الأجرة الجديد بأبشواى عليها، والبالغ مساحتها 6 ألاف متر مربع، موجهًا بسرعة الانتهاء من كافة الإنشاءات بالموقف الجديد، وتمهيد ورصف الطريق المؤدى إليه، لتيسير حركة دخول وخروج السيارات.

كما التقى محافظ الفيوم، بعددٍ من أهالى الشواشنة بمركز يوسف الصديق، واستمع لمطالبهم التى تمثلت فى إنشاء موقف لسيارات الأجرة (القاهرة- الشواشنة)، ووجه المحافظ بتجهيز موقف يتسع لكافة سيارات الأجرة، كما وجه برفع مخلفات التطهير على جانبى ترعة الشواشنة بالتنسيق بين مسئولى مجلس مدينة أبشواى ومسئولى الري.

