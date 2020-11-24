محافظ الغربية يتابع استمرار حملات النظافة المكثفة بالشوارع.. صور

الغربية محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أعمال النظافة المكثفة بقرى ومراكز المحافظة، حيث نجحت الوحدات المحلية بمركز ومدينة سمنود برفع أكثر من 10 طن من القمامة، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية أبو صير برفع 5 طن من القمامة من شوارع القرية، وكذلك رفع 3 طن قمامة من أمام مركز الشباب والمقابر بقرية الراهبين، كما قامت الوحدة المحلية لقرية ميت عساس برفع 2 طن من القمامة بالطريق السريع سمنود المنصورة.

وفى مركز ومدينة زفتى تم رفع الأتربة من على كوبرى زفتى الجديد من طريق طنطا وكذلك نظافة الطرق العامة ومداخل القرى بنطاق الوحدة المحلية بحانوت من حانوت قبلى حتى قناطر دهتورة، كما قام جهاز النظافة بمركز ومدينة كفر الزيات بتنفيذ حملة نظافة ورفع القمامة والمخلفات والأتربة ب (شارع الزبينى - شارع الجيش - الطريق السريع - مدخل المدينة ).

وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بعمل حملات النظافة اليومية بقرى مركز المحلة، وتم رفع تجمعات القمامة بالطرق الرئيسية وتسوية وتمهيد الطريق الدائرى المحلة-المنصورة وطريق المحلة-طنطا، وكذلك تمت أعمال نظافة بطرق (دمرو سنباره - المحلة المنصورة القديم - محلة زياد - مدخل بطينة - مساكن مبارك كول - مجمع المدارس بالقرى ). كما قامت الوحدة المحلية بسجين الكوم التابعة لمركز ومدينة قطور بحملة نظافة لمنطقة ترعة ميت يزيد ورفع تراكمات القمامة من أماكن تجمعات القمامة بقرية سجين الكوم.

وفى ذات السياق قامت رئاسة حى ثان المحلة بشن حملة نظافة حيث واصل الحى رفع كفاءة الطرق والشوارع وتحقيق المظهر الجمالى اللائق، وأسفرت الحملة عن رفع تراكمات القمامة والمخلفات بشارع سكة طنطا - وفتحات السكة الحديد ومدخل المدينة، وذلك حرصاً على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفى حى ثان طنطا تم كنس ورفع الأتربة بجميع شوارع حى ثان طنطا، ورفع جميع نقاط تجميع القمامة وتفريغ ونظافة وتطهير صناديق القمامة بنطاق الحى والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين من خلال الورديات الأربعة المتتالية.

وفى حى أول المحلة الكبرى قام قطاع النظافة والتجميل بالحى بكنس الشوارع ورفع الأتربة بالمعدات والعمالة اللازمة ورفع وتفريغ صناديق القمامة وتطهيرها ورفع أكوام القمامة من نقاط تجميع القمامة وتطهيرها بمناطق (الرجبى - الزيوت والصابون - أبو شاهين - تقسيم الشامى - شارع نعمان الأعصر - أبو راضى - ميدان المشحمة - محب - محلة البرج - البهلوان - الصهريج - الوراقة - سوق الحدادين - جاويش - منشأة النصر والسلام - جلال الدين - عرب اليمانى - عرب الشوافعية - أبو القاسم - أرض الزغل - شارع التحرير) ومازال العمل مستمراً على مدار اليوم فى شوارع الحي.