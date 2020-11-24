محافظ الغربية يتابع أعمال حملات النظافة المكثفة في المراكز والقرى

الغربية - عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال النظافة المكثفة بقري ومراكز المحافظة، حيث نجحت الوحدات المحلية بمركز ومدينة سمنود في رفع أكثر من 10 أطنان من القمامة، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية أبو صير برفع 5 أطنان من القمامة من شوارع القرية، وكذلك رفع 3 أطنان قمامة من أمام مركز الشباب والمقابر بقرية الراهبين، كما قامت الوحدة المحلية لقرية ميت عساس برفع طنين من القمامة بالطريق السريع سمنود المنصورة.

وفي مركز ومدينة زفتى تم رفع الأتربة من على كوبري زفتى الجديد من طريق طنطا وكذلك نظافة الطرق العامة ومداخل القرى بنطاق الوحدة المحلية بحانوت من حانوت قبلي حتى قناطر دهتورة، كما قام جهاز النظافة بمركز ومدينة كفر الزيات بتنفيذ حملة نظافة ورفع القمامة والمخلفات والأتربة ب (شارع الزبيني - شارع الجيش - الطريق السريع - مدخل المدينة ).

قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بعمل حملات النظافة اليومية بقرى مركز المحلة، وتم رفع تجمعات القمامة بالطرق الرئيسية وتسوية وتمهيد الطريق الدائري المحلة-المنصورة وطريق المحلة-طنطا، وكذلك تمت أعمال نظافة بطرق (دمرو سنباره - المحلة المنصورة القديم - محلة زياد - مدخل بطينة - مساكن مبارك كول - مجمع المدارس بالقرى ). كما قامت الوحدة المحلية بسجين الكوم التابعة لمركز ومدينة قطور بحملة نظافة لمنطقة ترعة ميت يزيد ورفع تراكمات القمامة من أماكن تجمعات القمامة بقرية سجين الكوم

وفي ذات السياق قامت رئاسة حي ثان المحلة بشن حملة نظافة حيث واصل الحي رفع كفاءة الطرق والشوارع وتحقيق المظهر الجمالي اللائق، وأسفرت الحملة عن رفع تراكمات القمامة والمخلفات بشارع سكة طنطا - وفتحات السكة الحديد ومدخل المدينة، وذلك حرصاً على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي حي ثان طنطا تم كنس ورفع الأتربة بجميع شوارع حي ثان طنطا، ورفع جميع نقاط تجميع القمامة وتفريغ ونظافة وتطهير صناديق القمامة بنطاق الحي والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين من خلال الورديات الأربعة المتتالية.

وفي حي أول المحلة الكبرى قام قطاع النظافة والتجميل بالحي بكنس الشوارع ورفع الأتربة بالمعدات والعمالة اللازمة ورفع وتفريغ صناديق القمامة وتطهيرها ورفع أكوام القمامة من نقاط تجميع القمامة وتطهيرها بمناطق (الرجبي - الزيوت والصابون - أبو شاهين - تقسيم الشامي - شارع نعمان الأعصر - أبو راضي - ميدان المشحمة - محب - محلة البرج - البهلوان - الصهريج - الوراقة - سوق الحدادين - جاويش - منشأة النصر والسلام - جلال الدين - عرب اليماني - عرب الشوافعية - أبو القاسم - أرض الزغل - شارع التحرير) ومازال العمل مستمراً على مدار اليوم في شوارع الحي.



حملات رفع القمامة