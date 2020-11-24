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محافظ الغربية فى جولة ليلية يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية بطنطا والسنطة وزفتى

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:10 م
محافظ الغربية فى جولة ليلية يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية بطنطا والسنطة وزفتى جانب من الحولة
الغربية محمد طارق

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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة ليلية بمراكز طنطا والسنطة وزفتي لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

بدأت الجولة بتفقد قرية ميت حبيش البحرية بمركز طنطا، تلاها قرية شبراقاص ومدينة السنطة، وكذلك قرية نهطاي بمركز زفتى واختتمت الجولة بمدينة زفتى.

وأسفرت الجولة عن رفع كافة الإشغالات المتعدية على الطريق العام  من المحال والمقاهي، كما تم رفع  جزء من السوق الشعبي بزفتي لتعديه على حرم الطريق ، وتم غلق المحال والمقاهي المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتأكد المحافظ من عدم تقديم الشيشة في المقاهي، مؤكداً على ارتداء الكمامة بكافة المحلات والمخابز والمطاعم واستعمال أدوات الطعام ذات الاستخدام لمرة واحدة، وذلك حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وفي نهاية الجولة وجه المحافظ رئيس مدينة زفتى برفع القمامة بشكل دوري ومستمر، وكلف رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بشكل يومي.


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