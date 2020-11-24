محافظ الشرقية يلزم العاملين بارتداء الكمامة ويشدد على محاسبة غير الملتزمين

الشرقية - إيمان مهنى

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشكر بالمظهر اللائق والمشرف الذى ظهرت به محافظة الشرقية خلال مشاركتها فى تنفيذ مشروع التدريب العملى المشترك " صقر 69 " لمجابهة الكوارث والأزمات بالمحافظة، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالتدريب العملى باعتباره أهم ثمار النجاح ويتطلب الإعداد الجيد لإدارة الأزمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات واختبار جاهزية الجهات المشاركة وتقليل زمن الاستجابة فى الوصول للأزمة وتحقيق الأهداف المنشوده.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ، وسعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد و اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز و المدن و الأحياء ومديرى الإدارات النوعية بالديوان، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وقال المحافظ إن أحد أهم سمات الجهاز التنفيذى الإعداد الجيد للمشاركة فى أى فاعليات أو أحداث تشارك بها المحافظة للخروج بصورة لائقة ومشرفه ، مطالباً الجميع بالتكاتف والتنسيق الدائم والمستمر لإحتواء الأزمات والأحداث الطارئة التى قد تتعرض لها المحافظ والعبور منها بسلام.

كما أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية بإلزام العاملين بتلك الجهات بارتداء الكمامات الواقيه أثناء العمل، وعدم السماح بدخول المواطنين إلا بعد إرتدائهم للكمامة وذلك للحد من التداعيات المحتمله لفيروس كورونا، مع التشديد على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمقار العمل، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وجه المحافظ رؤساء المراكز و المدن و الأحياء و الوحدات المحلية ومديرى مديريات الخدمات ومديرى الإدارات النوعية بتحديد العاملين المتواجدين بصفة مستمرة بالتناوب حيث لا يزيد عدد العاملين عن 50 % من القوى البشرية، على أن يتم تقسيم العاملين إلى مجموعتين الأولى تعمل أيام ( السبت والأحد والإثنين ) والثانية تعمل أيام ( الثلاثاء والأربعاء والخميس ) وذلك لإنتظام سير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، على أن يستثنى من ذلك الإدارات والأقسام التى ترتبط إرتباط مباشر بخدمة المواطنين.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب سيارات الأجرة والعاملين عليها بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية للمرور على المحال والمطاعم والتأكد من التزام العاملين بها بالإشتراطات والتدابير الإحترازية واتخاذ الإجراءات القانوينة حيال غير الملتزمين مع الاستمرار فى أعمال التطهير والتعقيم للدواوين الحكومية والشوارع ودور العبادة والأسواق والمواقف .

كما أكد على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الأمراض والأوبئة ، واستمرار التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة لتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لحالات الإشتباه بفيروس كورونا، وتطبيق البروتوكولات العلاجية طبقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، وذلك للحد من انتشار الفيروس والتغلب عليه.

وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتكثيف المتابعة الميدانية والحملات على المستشفيات للتأكد من إنتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين ، وكذلك المرور المفاجيء على الصيدليات لضبط الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشه، وغير الصالحة للاستخدام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور لجان المتابعة وتطبيق الغرامات المقررة على المواطنين المخالفين للتعليمات والإشتراطات الصادرة بشأن الإجراءات الإحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وخاصة إرتداء الكمامات بوسائل النقل الجماعى ووسائل المواصلات العامة.

ووجه محافظ الشرقية رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية الرى بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بوضع خطة عمل للبدء فى أعمال تطهير الترع والمصارف ورفع مابها من ورد النيل والمخلفات والقمامة والتى تعيق حركة المياه وتتسبب فى إنبعاث روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول مياه الرى للأراضى الزراعية مع التشديد على رفع ناتج التطهير من على جانبى الطرق واتخاذ الإجراءات القانوينة حيال المقاولين المتقاعسين، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة للحفاظ على البيئة ولإعادة الوجه الحضارى والجمالى لمدن المحافظة.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بسرعة الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء وتغطية المكشوف منها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة تفادياً لحوادث الصعق بالكهرباء، مؤكداً أنه لن يسمح بأى تراخى أو إهمال فى الحفاظ على أرواح المواطنين وإحالة وقائع الإهمال والتقاعس فى العمل للنيابة.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين جهات العمل المختلفة لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق دائرة المحافظة وإعداد تقرير أسبوعى موضح به نسب التنفيذ لكل مشروع وأسباب التأخر عن الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ الأعمال بكل مشروع .