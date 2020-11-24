محافظ الدقهلية يعلن رفع درجة الاستعداد تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية

الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بسرعة الإنتهاء من مراجعة كافة الاستعدادات واتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية من اليوم وغدا الأربعاء 25 نوفمبر الجاري.

أكد محافظ الدقهلية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة إعلام المواطنين من خلال مكبرات الصوت بدور العبادة ، والتنبيه عليهم بتوخى الحذر اثناء السير على الطرق والبعد عن أعمدة الإنارة والأشجار، والمنازل والبلكونات القديمة ببعض المناطق، مؤكدا على جاهزية كافة المعدات بالوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطاعتها المختلفة بنطاق الوحدات المحلية، وكذا شركة الكهرباء لمواجهة أية تداعيات فورا.

كما وجه محافظ الدقهلية بضرورة الجاهزية والاستعداد من قبل مرفق الإسعاف للتعامل الفورى والتحرك تجاه أى طوارئ حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة، كما أكد لرؤساء الوحدات المحلية على ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة العمليات والأزمات والكوارث بالمحافظة فى هذا الشٱن، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء ،حفاظا على الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء رئيس الوزراء بشان الاستعداد لموسم الامطار والسيول ومراجعة الاجراءات والاحترازية فى هذا الشان.