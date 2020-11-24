اليوم السابع
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محافظ الجيزة: لم نتلق شكاوى أو بلاغات تخص انتخابات جولة الإعادة حتى الآن

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:17 م
محافظ الجيزة: لم نتلق شكاوى أو بلاغات تخص انتخابات جولة الإعادة حتى الآن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أعمال اللجان الانتخابية فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب النواب خلال فعاليات يومها الثانى، التى بدأت فى الموعد المقرر لها فى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلقى أي بلاغات أو شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية وأن الأمور تسير بشكل طبيعي في اللجان الانتخابية والبالغ عددها 202 لجنة داخل 80 مركز انتخابى حيث تجرى العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة لمراكز ومدن البدرشين والعياط مؤكدًا على المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتى تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز المختصة مشيرًا إلى التعامل الفورى مع أية أحداث طارئة حرصًا على سير العملية الانتخابية فى سهولة ويسر دون أية معوقات.

ودعا المحافظ المواطنين الذين لهم حق التصويت فى جولة الاعادة والبالغ عددهم 625913 مواطن إلى ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار من يمثلهم فى مجلس النواب لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للوطن.

وأضاف المحافظ أن هناك تفعيل مستمر للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى تكليف رؤساء المراكز المختصة والطب البيطرى للاستمرار فى التطهير والتعقيم للجان الانتخابية بالإضافة إلى تكليف قطاع الصحة والقائمين على العملية الانتخابية بتوعية المواطنين المتوافدين على اللجان الانتخابية الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى إضافة إلى التمركزات المنتشرة لسيارات الإسعاف والإطفاء أمام اللجان للتجاوب فورًا مع أية طوارئ و التشديد على تنظيم عمليات الدخول والخروج من اللجان وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة حرصًا على سلامة الجميع.


الجيزة

الانتخابات

مجلس النواب

جولة الاعادة

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