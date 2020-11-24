محافظ أسوان يعلن إنهاء 47% من الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه جارٍ فتح محاور جديدة بهدف تحقيق السيولة المرورية بالطرق الرئيسية داخل المدينة، بجانب تحويل حركة النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية خارج المدينة ما يخفف الضغط على الطرق الداخلية ويحد من تهالكها مع شبكات البنية الأساسية بها.

كما أن ذلك سيساهم فى ربط المحافظة استثمارياً وسياحياً وتجارياً بموانئ البحر الأحمر وخاصة مع تنفيذ مشروع الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم والذى تم إنهاء نسبة 47 % منه، ومخطط إنهاؤه فى سبتمبر 2021 حيث جارى إنشاؤه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية ويصل طوله إلى 23 كم وبعرض 13 متر وبتكلفة 472,8 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء كوبرى علوى للسيارات أعلى خطوط السكك الحديدية والطريق الزراعي الشرقى لربط الطريق بكوبرى أسوان الملجم مباشرة بطول 375 متر وبتكلفة تقديرية 120 مليون جنيه.

جاء ذلك أثناء إجتماع محافظ أسوان مع اللواء محمد مصطفى رئيس جهاز التعمير لقطاع جنوب الصعيد ، وبحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، ومديرى الجهات المعنية، فيما أوضح اللواء أشرف عطية بأن جهاز التعمير يقوم بتنفيذ 20 مشروعا بمختلف القطاعات داخل المحافظة بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من مليار جنيه، بجانب 5 مشروعات تضم 4 قرى للظهير الصحراوى ومزرعة نموذجية بكركر بتكلفة 182 مليون جنيه، بالإضافة إلى 13 مشروع تضم تطوير 5 قرى و3 مجازر وعدد 2 طرق ومشروعات أخرى لتطوير العشوائيات ووحدات سكنية بتكلفة 310 ملايين جنيه، لافتاً إلى أنه بالتوازى تم تنفيذ نسبة 75% من المرحلة الأولى لبديل طريق السادات والممتد من فيلة / الشلال / المحمودية بواسطة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان بطول 2 كم وبتكلفة 3,1 مليون جنية وذلك بعد رفع تراكمات المخلفات والقمامة من المحطة الوسيطة للمدفن الصحى بالعلاقى.

كما تم أيضًا البدء فى المرحلة الثانية الممتدة من فيلة / الشلال / الإسكان المتميز / إمتداد العقاد بطول 2,5 كم وبتكلفة 12 مليون جنيه، وهو الذى يتواكب مع رصف 7 كم أمام المنطقة الصناعية بالعلاقى، وفى نفس الإجتماع أعطى محافظ أسوان توجيهاته بالمتابعة الدورية لهذه المشروعات للوقوف على معدلات التنفيذ والتحديات والمعوقات لتلافيها وتجاوزها أولاً بأول وذلك لتحقيق المستهدف منها ولتصبح عوائدها ملموسة لدى المواطن الأسوانى وخاصة الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع الطريق الإقليمى الشرقى والذى سيقضى على حركة دخول النقل الثقيل إلى داخل المدينة كما سيساهم فى خلق محور جديد لربط شرق مدينة أسوان بغربها ، فضلاً عن أنه مخطط مستقبليًا تنفيذ مراحل متتالية منه لربطه بطريق الكريمات الصحراوى الشرقى فى اتجاه محافظة القاهرة .