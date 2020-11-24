محافظة القاهرة تغلق كافيهات مخالفة بالنزهة وتحرر 75 محضرا متنوعا.. صور

كتب سيد الخلفاوى

قاد اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارات المحلات والإشغالات و المتابعة الميدانية ومسئولى المربعات والصحة والطب البيطرى أسفرت عن إعادة غلق وتشميع كافيه ب 8 شارع الرشيدي ورفع الاشغالات منه وضبط وتحريز 20 شيشة كما تم غلق وتشميع كافيه ب 23 شارع المنتزه ورفع الاشغالات منه وضبط 50 شيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .



جاءت الحملة ضمن توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية لقرارات الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمرور الدورى على المحال والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية.



ونفذت اللجنة الطبية المصاحبة للحملة التفتيش على المواد الغذائية المتواجدة بالكافية وتم ضبط كميات من اللحوم والمصنعات بدون بيانات وفي حالة اذابة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 17958 جنح النزهة لسنة 2020 للعرض على النيابة المختصة لإتخاذ اللازم قانونًا.



ورفعت الحملة إشغالات شارع الأكاديمية البحرية بشيراتون وتحرير 12 محضر بيئة و18 محضر عدم ارتداء الكمامة و 25 محضر اشغال و11 محضر ادارة بدون ترخيص و8 محاضر تالف رصف .

































