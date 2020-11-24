محافظة الشرقية تستقبل 169 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء

الشرقية إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة فى بعض مخالفات البناء للمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بالقرى بلغت 169 ألفا و43 طلباً، مشيداً بإقبال المواطنين ورغبتهم فى التصالح وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذى بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ وسعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز و المدن و الأحياء ومديرى الإدارات النوعية بالديوان، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وجه المحافظ المواطنين المخالفين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية للتقدم بملف التصالح فى مخالفات البناء قبل الانتهاء من المدة المحددة حتى نهاية الشهر الجارى طبقاً للقانون وذلك لتقنين أوضاعهم المخالفة والدخول تحت مظلة الدولة.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة ملف تقنين أراضى أملاك الدولة وتشجيع المواطنين على المضى قدماً نحو إنهاء إجراءات تقنين أراضى أملاك الدولة طبقاً للقانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التى قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر فى التصالح والتقنين والتى ستنتهى نهاية الشهر الجاري

وقال المحافظ إن الدولة تولى اهتماما كبيراً لإنهاء هاذين الملفين الهامين لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون وللحفاظ على حق الدولة والشعب.