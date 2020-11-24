مجلس الأمن يناقش الأوضاع فى إقليم تيجراى خلال مشاوراته المغلقة اليوم

كتب أحمد عرفة

أعلن مجلس الأمن، مناقشة الأوضاع في إقليم تيجراي خلال مشاوراته المغلقة اليوم بطلب من الدول الأوروبية، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، قال مسؤول من مقر الأمم المتحدة في نيويورك ووثيقة اطلعت عليها رويترز، إن مجلس الأمن التابع للمنظمة سيجري محادثات غير رسمية اليوم الثلاثاء بشأن الصراع الدائر في إقليم تيجراي في إثيوبيا في إشارة على تنامي القلق الدولي من الوضع هناك.

وأفادت الوثيقة بأن جنوب أفريقيا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي ستطلع المجلس على الوضع وعلى الجهود الدبلوماسية الجارية في أفريقيا لخفض التصعيد في الحرب الدائرة منذ ثلاثة أسابيع.