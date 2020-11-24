مبيعات التجزئة البريطانية تسجل أكبر هبوط منذ يونيو

رويترز

أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة البريطانية سجلت أكبر هبوط منذ يونيو خلال الشهر الحالي في ظل إجراءات عزل في معظم انحاء البلاد، غير أن التراجع أقل مما كان يخشى معظم الاقتصاديين، إذ امتصت المبيعات عبر الإنترنت جزءا من التراجع.