اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 02:33 م
خالد صلاح
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مبيعات التجزئة البريطانية تسجل أكبر هبوط منذ يونيو

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:52 م
مبيعات التجزئة البريطانية تسجل أكبر هبوط منذ يونيو هبوط مبيعات التجزئة البريطانية - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة البريطانية سجلت أكبر هبوط منذ يونيو خلال الشهر الحالي في ظل إجراءات عزل في معظم انحاء البلاد، غير أن التراجع أقل مما كان يخشى معظم الاقتصاديين، إذ امتصت المبيعات عبر الإنترنت جزءا من التراجع.

وقال اتحاد الصناعات البريطاني إن مؤشره لمبيعات التجزئة الشهرية نزل إلى -25 في نوفمبر من -23 في أكتوبر .

وهذه أقل قراءة منذ يونيو ولكنها أقل وطأة من التراجع الذي توقعه اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز إلى -35.

وكانت التوقعات لديسمبر أكثر إيجابية بقراءة عند -2.

 


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