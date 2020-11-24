كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون: سنستخدم عدة لقاحات ضد كورونا والتطعيم لن يكون إلزاميا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف إيمانويل ماكرون: بدء التطعيم ضد كورونا فى فرنسا نهاية ديسمبر أو بداية يناير.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تخفيف اجراءات العزل العام بسبب كورونا بدءا من السبت المقبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا، مساء الإثنين، تسجيل 501 حالة وفاة و4452 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لما نقلت صحيفة "أويه فرانس" عبر موقعها الإلكتروني، ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ بداية تفشي الجائحة في فرنسا إلى 49 ألفا و233، ومن المتوقع بلوغ حاجز الـ50 ألف حالة وفاة خلال الأسبوع الجاري، فيما ارتفعت الحصيلة التراكمية للإصابات المسجلة منذ بدء الأزمة إلى مليونين و144 ألفا و660 شخص، وهي رابع أكبر حصيلة على مستوى العالم.