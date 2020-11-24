مافيش صاحب يتصاحب.. يقتل صديقه لسرقة دراجة بخارية بدمياط

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

نجحت اجهزة الامن في ضبط شخص قتل صديقه لسرقة دراجة بخارية، حيث تلقى مركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط، بلاغًا بالعثور على جثة شخص مجهول بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليه (نجار - مقيم بدائرة المركز )، وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، وقرر بسابقة عمله مع المجنى عليه بإحدى ورش الموبيليا ونظراً لعلمه بامتلاكه لدراجة نارية، عقد العزم على التخلص منه، وسرقة الدراجة، وفى سبيل تنفيذ مخططه قام باستدراجه، ومقابلته بمكان العثور واستقل الدراجة رفقته، وعقب ذلك تعدى عليه بالضرب بأجنة حديدية واستولى على الدراجة النارية، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالى، وقام ببيع الدراجة النارية.

تم بإرشاده ضبط المضبوطات الخاصة بالمجنى عليه، والأداة المستخدمة، وكذا الدراجة النارية، المستولى عليها لدى عميلين له، ومبلغ مالى من متحصلات بيعها، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.