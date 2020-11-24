للتعاون السياحى والأثرى.. لقاء بين وزير الآثار وسفير طاچيكستان

كتب محمد أسعد

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر مكتبه بالوزارة بالزمالك، السفير ضراب الدين قاسمي سفير دولة طاجيكستان بالقاهرة، والذي حرص على لقاء الوزير والتعرف عليه ضمن لقاءاته الرسمية بعد استلامه مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة.

واستهل الوزير هذا اللقاء بالترحيب بالسفير، مقدما له خالص التهنئه على توليه منصبه الجديد، ومتمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله؛ وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون بين البلدين في مجال العمل السياحي والأثري.

وخلال اللقاء تم مناقشة تعزيز سُبل التعاون وتفعيل قنوات التواصل بين البلدين في مجال العمل الأثري وزيادة الحركة السياحية بين البلدين، ونقل الخبرات المصرية لدولة طاجيكستان فيما يخص علم المتاحف والترميم لما لدى مصر من خبرات وتميز في هذا المجال.

كما تناول اللقاء إمكانية تنظيم دورات تعليمية للعاملين في مجال السياحة والترميم، ومناقشة امكانية إعادة استئناف رحلات الطيران المباشرة بين طاجيكستان ومدينة شرم الشيخ، خاصة في ظل رغبة عدد كبير من السائحين من دولة طاجيكستان لزيارة مصر للتعرف على حضارتها العريقة وشواطئها الخلابة والمشمسة .

وفي نهاية اللقاء تمنى العناني للسفير اقامة سعيده في بلده الثاني مصر، مشيراً إلى أن الوزارة سوف تسعى لتقديم كل ما لديها من خبرات في مجال السياحة والآثار والمتاحف، ودراسة فرص الاستثمار السياحي بين البلدين.