لقاء محافظ الإسكندرية بسكان العقار المائل محملا برسالة من السيسى..فيديو لايف

الإسكندرية جاكلين منير

يقدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا، مع أهالي العقار المائل بحي غرب الإسكندرية، بعد رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لهم، عقب رفع شكواهم للمحافظ، حيث أعطى الرئيس السيسى تعليماته فورا بالدعم الكامل المادى والعيني للأهالي، وتعويض الأسر المتضررة بوحدات سكنية بمدينة بشاير الخير 3، وذلك بعد فحص الحالة الاجتماعية لهم.

وقدم المحافظ نيابة عن شعب الإسكندرية الشكر إلى الرئيس على الاستجابة السريعة لدعم الأهالي المتضررين من العقار المائل. وأكد أن الدولة بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها في كافة القطاعات لا تبخل بأي جهد للوقوف بجانب أبنائها لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياه كريمة لهم.

علي الصعيد ذاته؛ وجه المحافظ رئيس حي غرب بتشكيل لجنة هندسية مكبرة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، لفحص العقارات المجاورة والمحيطة بالعقار المائل للتأكد من موقفها الهندسي والسلامة الإنشائية لها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة سحر شعبان رئيس الحي، وجميع الجهات المعنية.