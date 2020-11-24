لقاء تعريفى مع الطلاب الفائزين بمنح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شارك الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون التعليم والطلاب اليوم الثلاثاء، فى فاعليات اللقاء الطلابى للتعريف بمنح الدراسة الحكومية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية حيث فازت جامعة الاسكندرية بـ 22 منحة كاملة للطلاب للدراسة بكلية التجارة، وكلية الزراعة، وكلية الهندسة، وكلية العلوم، وكلية الحاسبات وعلوم البيانات.

وذلك بحضور أمال موافى المشرف على برنامج المنح الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور أيمن شتيوى وكيل كلية تجارة، والدكتورة نجوى عادل وكيل كلية الزراعة، والدكتور تامر حلمى وكيل كلية الهندسة، والدكتور أحمد يونس وكيل كلية العلوم وكلية الحاسبات وعلوم البيانات بالإضافة إلى بعض الطلاب المعنيين بالمنحة.

وفى كلمته أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أن المنحة تعد فرصة كبيرة للطلاب الفائزين بها وعليهم إستغلالها على الوجه الأمثل متمنيًا لهم مزيد من النجاح والمنافسة للحصول على ما تقدمه المنحة من الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية لفترة، وأوضح أن هذه المنح تأتى ضمن مشروع ممول بالتعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعة الأمريكية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف تقديم فرص تعليمية متميزة للشباب المصرى، وتوفير فرص أساسية لفتح آفاق للمستقبل من خلال تعلم مهارات القيادة وريادة الأعمال وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وأنشطة طلابية رياضية وفنية وثقافية لتأهيل الطالب للخروج لسوق العمل وربطه بالتغيرات العالمية.

وأضافت آمال موافى، المشرف على برنامج المنح، على امتنانها لجامعة الاسكندرية كونها استطاعت خلال وقت قصير توفير أقصى جهدها فى إدخال الدفعة الأولى من برنامج المنح الدراسية بعد بدء العام الدراسى، مؤكدة أن الجامعة لم تدخر جهدًا فى توفير البرامج الخاصة للطلاب الجدد كبداية للمنح التى تستـمر 10 سنوات، وأشارت أن الوكالة تركز على القطاعات الأساسية والتى تتناسب مع رؤية مصر 2030.