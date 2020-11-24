لجنة حقوقية إثيوبية تزعم قتل 600 مدنى على يد شباب تيجراى

رويترز

قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية اليوم الثلاثاء إن جماعة من شباب إقليم تيجراي قتلت ما لا يقل عن 600 مدني طعنا وخنقا وضربا بالتواطؤ مع قوات الأمن المحلية في مذبحة وقعت في بلدة ماي كادرا.

وذكرت اللجنة المعينة من قبل الدولة أن الهجوم الذي وقع في التاسع من نوفمبر كان يستهدف السكان الذين ليسوا من أبناء تيجراي. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة ذلك نظرا لانقطاع اتصالات الهواتف والإنترنت في المنطقة فيما يخضع الدخول إليها لقيود مشددة.

كما لم يتسن الوصول إلى قادة قوات تيجراي حتى الآن للتعقيب، لكنهم نفوا من قبل مسؤوليتهم عن المذبحة.