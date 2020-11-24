كوريا الشمالية تنشر صور يظهر تاريخ تطوير أسلحة تحت قيادة الزعيم كيم جونج

وكالات

نشرت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء كتاب صور يظهر صاروخًا باليستيًّا عابرًا للقارات وأسلحة أخرى، وسط صمت طويل غير معتاد تجاه نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويتألف كتاب الصور من 120 صفحة بعنوان "من أجل تعزيز قدرة الدفاع الوطني"، وقد نشرته دار النشر باللغات الأجنبية، ويعرض تاريخ تطوير الصواريخ والأسلحة منذ تولي الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج-أون" السلطة في عام 2011.

ويتضمن الكتاب مختلف الصور الكاملة الألوان، من قيادة الزعيم "كيم" للتدريبات التكتيكية لمشاة البحرية في عام 2012 إلى العرض العسكري الأخير الذي أقامته كوريا الشمالية في الشهر الماضي بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس حزب العمال الحاكم.

ويعرض الكتاب أيضًا صورًا لأول تجربة إطلاق للصاروخ الباليستي الأحدث الذي يطلق من الغواصات (SLBM) "بوكغوكسونغ-3" في أكتوبر من عام 2019، وتجربة إطلاق صاروخ "هواسونغ-15" الباليستي العابر للقارات (ICBM) في نوفمبر من عام 2017.

كما عرض الكتاب صورًا لصاروخ "بوكغوكسونغ-4ㅅ" الباليستي الذي يطلق من الغواصات، والصواريخ الباليستية الجديدة العابرة للقارات، التي تم الكشف عنها في العرض العسكري في الشهر الماضي.

وجاء إصدار الكتاب في الوقت الذي ظل فيه الشمال صامتًا لأكثر من أسبوعين إزاء انتخاب "جو بايدن" رئيسًا للولايات المتحدة.

ومن النادر أن يلتزم الشمال الصمت لفترة طويلة تجاه نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.