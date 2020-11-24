كوريا الجنوبية تعرب عن أملها في العمل عن كثب مع فريق بايدن الدبلوماسي

وكالات

قالت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء إن كوريا الجنوبية تتوقع العمل عن كثب مع "أنتوني بلينكن"، الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" في منصب وزير الخارجية، لتعميق التحالف بين البلدين.

وأدلى المتحدث باسم الوزارة "تشوي يونغ-سام" بهذا التصريح بعد تعيين "بلينكن" ليكون أول وزير خارجية للرئيس المنتخب "بايدن"، قائلًا إنَّ نائب وزير الخارجية الأسبق "بلينكن" في إدارة "أوباما" لديه فهم عميق لقضايا شبه الجزيرة الكورية.

وقال "تشوي": «في حالة "بلينكن"، المرشح لمنصب وزير الخارجية، فهو معروف بخبرته الواسعة ودرايته بالشؤون الخارجية. كما أنَّ لديه فهمًا عميقًا للعلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وقضايا شبه الجزيرة الكورية».

وقال: «سنعمل مع هؤلاء المسؤولين في ظل الإدارة الأمريكية القادمة، على أمل زيادة تطوير التحالف الكوري الأمريكي».

وقد أثار ترشيح "بلينكن" احتمالات أن إدارة "بايدن" قد تتخذ نهجًا أكثر واقعية تجاه نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، على غرار الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وعند سؤاله عن آراء "بلينكن"، قال مسؤول بوزارة الخارجية يوم الثلاثاء إن الحكومة لا تفترض مسبقًا أو تقدم تنبؤات بناءً على بعض التصريحات فقط.

كما قال "تشوي": «نحن نقدر خبرته في مختلف القضايا ومن بينها شبه الجزيرة الكورية، ونقوم بالكثير من الأبحاث في مكاتبنا، ومن بينها مكتب شؤون أمريكا الشمالية، حول كيفية العمل معه».

وقد شغل "بلينكن"، البالغ من العمر 58 عامًا، منصب نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس "باراك أوباما" ونائبه آنذاك "بايدن" من 2015 إلى 2017. كما شغل أيضًا منصب نائب مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأمريكي السابق.