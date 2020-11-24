كنائس شبرا تقرر تعليق خدمة مدارس الأحد شهرى ديسبمر ويناير بسبب كورونا

كتب مايكل فارس

قال الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، حيث إنه تم الإعلان رسمياً بالدخول فى الموجة الثانية من وباء كورونا، وتأثرنا بهذه الموجة ظاهر فى ازدياد الإصابات ما بين خدام وخادمات التربية الكنسية علاوة على الكثير من شعبنا قررنا تعليق خدمة التربية الكنسية - مدارس الأحد - خلال شهرى ديسمبر ويناير.

وأضاف الأنبا أنجيلوس في بيان ليه، وذلك القرار مع المتابعة للأمر بحسب ما يستجد من تطور في مؤشرات ازدياد الإصابات أو نقصها مصلين إلى الثالوث القدوس أن يتحنن على خليقته وينظر بعين رحمته الفائقة ليرفع عنها هذا الوباء، ويجعل أبواب الكنائس مفتوحة للمؤمنين ببركة أم النور وأمنا القديسة الطاهرة مريم وكاروز ديارنا المصرية مارمرقس الإنجيلي والشهيد آمين.

وفى 18 سبتمبر الماضى، أعلنت إيبارشية شبرا الشمالية، أول قواعد وإجراءات لعودة مدارس الأحد داخل كنائسها، بعد يوم واحد من إعلان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عودة الأنشطة الكنسية بنسبة 50 %، وقد أصدر الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، بيانا أعلن من خلاله فتح خدمة مدارس التربية الكنسية، لتبدأ الخدمة من يوم السبت الموافق 3 أكتوبر، بعد قرار الإغلاق بسبب فيروس كورونا، موضحًا أن قرار العودة يأتى فى إطار اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، من حيث تباعد المسافات وارتداء الكمامة لمن هم أكبر من 12 عاما مع عدم حضور كل من له عرض أو شكوى مرضية.