كفر الشيخ تتلقى 99 ألفا و726 طلب تصالح بمخالفات البناء

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح شهرا إعطاء فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة فى ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيها، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التى أعلن عنها فى الجريدة الرسمية، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية "محليات"، واستقبالهم بـ88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، حافظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن عدد طلبات التصالح التى تلقتها المحافظة 99 ألفا و726 طلب تصالح، بقيمة 465 مليونا و222 ألف جنيه جنيه، مؤكداً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالى المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.