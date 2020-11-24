كشف غموض مقتل مسنة لسرقة مصوغاتها الذهبية فى إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة، القبض على المتهمين بقتل مسنة، وسرقة مصوغاتها الذهبية فى إمبابة، وتبين أن ربة منزل كانت تتولى أعمال نظافة بالعقار، وأخرين، وراء ارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال مناظرة الجثة والمعاينة والتحريات، مقتل ربة منزل تقيم بمفردها، وسرقة مصوغاها الذهبية.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن ربة منزل كانت تتولى أعمال النظافة بالعقار الكائن به شقة المجنى عليها، استعانت بأخرين، وارتكبت الجريمة، لسرقة المجنى عليها، وعلمها أنها تقيم بمفردها.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، واستعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.