رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 11 مواطنا من الضفة الغربية، بينهم فتى، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين ومواجهات، وذكر نادى الأسير - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين من رام الله والبيرة، كما اعتقل ثلاثة آخرين من جنين، وثلاثة مواطنين من بلدتي بيت فوريك وعورتا في نابلس، مضيفا أنه تم اعتقال فتى عمره 16 عاما و مواطنا آخر من مخيم العروب.