وأوضح ناشط حقوقي أن الاحتلال طرد أكثر من 10 عائلات (60 فردا تقريبا)، تسكن في منطقتي "البرج" "والميتة"، بالأغوار الشمالية بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت شفويا، في وقت سابق، هذه العائلات بضرورة ترك خيامها؛ بحجة إجراء التدريبات العسكرية المزعومة.